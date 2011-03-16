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Важнейшим из искусств для Фурсенко стали военные оркестры

№ 10(251) от 17.03.2011 [«Аргументы Недели », Отдел социальных проблем ]

Важнейшим из искусств для Фурсенко стали военные оркестры

В прошлом номере «АН» и на сайте газеты было опубликовано Открытое письмо ведущих российских мастеров культуры с отчаянным призывом навести порядок в системе творческого образования. Ошеломительная общественная реакция подтвердила, что «АН» подняли поистине глобальную проблему. На сайте нашей газеты свои подписи под письмом поставили более тысячи человек. Педагоги музыкальных школ со всей страны подписываются целыми коллективами. К Открытому письму присоединились режисер Андрей Кончаловский, руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман, писатель и телеведущий Андрей Максимов, композитор Алексей Рыбников. Новость попала в информационные ленты десятков российских агентств, прозвучала в эфире ряда радиостанций. Не остались в стороне и власть имущие. Но их реакция не столько обрадовала, сколько разочаровала.

Гением  политкорректности выглядел министр культуры РФ Александр Авдеев. В интервью программе «Вести в субботу» он, как мог, уходил от прямого ответа на вопрос – нужно ли запрещать Минобрнауки вмешиваться в работу творческих учебных заведений. Требование Открытого письма о передаче творческих учебных заведений в полное подчинение Минкультуры он вежливо назвал «интересным, но не самым актуальным». Между тем именно об этом в первую очередь просят сотни преподавателей и директоров школ искусств со всей страны, оставивших подписи у нас на сайте. Приведены примеры абсурдных ситуаций и гибельных последствий вмешательства Минобрнауки. Например, описан реальный случай, когда в комиссию по аттестации в музыкальной школе вошел учитель географии, заявивший, что преподаватель работает плохо и не развивает учеников. Мол, у него и в первом, и в выпускном классах дети играют произведения… одного и того же композитора. Однако предложение разобраться с такими «чудесами» министр культуры (!) счел неактуальным.

Апофеозом стали слова о том, что деятели культуры обидели Андрея Фурсенко: забыли, что 18 творческих специальностей освобождены от Болонского процесса, то есть, к счастью, обойдутся без деления на бакалавриат и магистратуру. Действительно, в декабре 2009 г. правительство РФ приняло соответствующее постановление. Повезло, в частности, будущим актерам, театральным режиссерам, кинопостановщикам и некоторым другим творцам. Логично предположить, что Минобрнауки принимало участие в разработке перечня счастливчиков. Однако если внимательно прочесть документ, поводов «обидеть» Андрея Александровича выплывет еще больше!

В Госстандарте высшего образования в категории «Искусство» значится 35 специальностей. Можно с натяжкой предположить, что в Болонский процесс реально втянуть библиотекарей и дизайнеров. Но остается еще более 15 творческих профессий, для которых деление на бакалавриат и магистратуру смерти подобно. В отчаянном положении оказались будущие вокалисты, драматурги, хормейстеры. В Минобрнауки полностью забыли про балет: в перечень не попала ни одна хореографическая специальность. Принципы выбора совершенно непонятны. Например, из дирижерских специальностей в «белом» списке почему-то оказались только… руководители военных оркестров. Об этом министр культуры в эфире «Вестей» ни сказал ни слова. Неужели доволен существующей ситуацией?

«Я доволен тем, какой мы подняли шум, – поделился с «АН» один из авторов письма, глава Союза композиторов Владислав Казенин. – Ко мне с вопросами уже обратились депутаты Госдумы и представители администрации президента. Мне уже сообщили, что в ближайшее время в Думе будут обсуждать долгожданные законопроекты по нашей тематике. Так что эффект получился неплохой. А что касается обиды министра… Могу сказать только одно: на правду не обижаются».

Справедливости ради укажем: в целом требования Открытого письма министр культуры сдержанно одобрил. Например, Авдеев отметил, что считает необходимым настаивать на отсрочке от армии для танцоров и музыкантов, на введении достойных зарплат и пенсий сотрудникам ДШИ, колледжей и вузов. Однако этим проблемам уже не один год. Вопрос «а почему Минкульт ничего не делал раньше?», по-видимому, относится к разряду риторических.

На тревоги «людей искусства» отозвался и глава комитета Госдумы по культуре Григорий Ивлиев. По его словам, ряд законопроектов по творческому образованию будет рассмотрен в Госдуме уже в конце марта, и тревожиться мэтрам не о чем. В частности, планируется наконец закрепить правовой статус детских школ искусств и средних специальных учебных заведений. Также Ивлиев упомянул о возможности законодательно предоставлять отсрочку от армии танцорам и музыкантам. Правда, россияне не раз видели, как уважаемые депутаты легко забывали о своих обещаниях. Будем надеяться, после поднятой нами волны обсуждения подобный сценарий уже не пройдет.

«Требования открытого письма – очень своевременные и нужные, – говорит знаменитый композитор Алексей Рыбников. – Творческое образование действительно нужно спасать. Думаю, мы вместе сумеем добиться результата».

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