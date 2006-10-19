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Поиск работы - минутное дело?

№ 26(26) от 02.11.2006 [«Аргументы Недели », Анна Светлова, Владимир ]

Поиск работы - минутное дело?
Роструд гарантирует: «безработных» очередей больше не будет

 

« Ежегодно, по данным статистики, за поиском работы в российские службы занятости обращаются более 8,5 млн. человек и около 500 тысяч работодателей для подбора необходимых работников, - говорит руководитель Роструда Максим Топилин. - А среднее количест­во обращений составляет более 40 млн. в год. Согласитесь, цифра внушительная. В связи с этим для более качественного оказания услуг нам пришлось пересмотреть работу наших цент­ров. В качестве экспериментальных площадок выбрали Ессентуки (Ставропольский край), Торжок (Тверская область), Тейково (Ивановская область) и областной центр Владимир. С 1 декабря этого года все российские службы занятости начнут работать в новом формате».

Наш журналистпод видом безработного попыталась уличить сотрудников биржи труда в пренебрежении регламентом. А также понять, чем же он хорош.

С точностью до минут

К сожалению (или, наоборот, к удаче), мой незатейливый и коварный план провалился сразу. Вводить в заблуждение сотрудников Владимирского городского центра занятости населения не потребовалось. Оказалось, любой гражданин - будь то безработный или имеющий работу, и даже пенсионер - имеет право БЕСПЛАТНО просматривать перечень вакансий без предоставления каких-либо документов. Чем, кстати, пользуются частные фирмы, которые заимствуют информацию о вакансиях в государственной службе, а потом продают ее населению. Однако после введения регламента людям придется предъявлять документы. А информацию им предоставят только по зареги­стрированной анкете, то есть конфиденциально.

Изучив стенды в холле, я направилась в информационный зал. Любезная девушка-консультант быстро ввела в компьютер мои данные и проинст­руктировала, как самостоятельно найти нужную вакансию. Оказалось, компьютеры здесь с упрощенной клавиатурой, поэтому доступны даже для «непродвинутых» посетителей.

Для тех, кто самостоятельно не смог подыскать себе работу по вкусу или намеревается обрести официальный статус безработного, - прямая дорога в кабинет регистрации. В коридоре у дверей несколько человек СИДЯТ в креслах. Занимать очередь не требуется, так как прием по талонам. В них указано время и номер секции. Поэтому людской поток изначально разбивается на «ручейки»: работодатели, безработные, студенты, выпускники школ, пенсионеры, работающие.

Специалист-консультант, к которому я подошла согласно номеру в талончике,  заполнил анкету со сведениями обо мне и моих предпочтениях. После чего присвоил регистрационный номер, а затем выдал список с указанием нескольких вариантов мест работы. Причем, прежде чем направить меня к работодателям, консультант обзвонил их при мне, уточнив, не заняты ли уже рабочие места.

С того момента, как я вошла с талончиком в руках в кабинет регистрации и вышла с адресами вакантных мест, прошло чуть более получаса. То есть на меня было потрачено вдвое меньше времени, чем максимально положено по регламенту. Спешки и пренебрежения моими профессиональными потребностями я не заметила.

«Прежде чем разработать регламент, предварительно был проведен хронометраж в службах занятости разных населенных пунктов. Мы тоже первое время будем отслеживать продолжительность всех стадий оказания услуг и опрашивать посетителей, удовлетворены ли они качеством обслуживания», - поясняет замначальника Управления Федеральной госслужбы занятости населения по Владимирской области Елена Целяпина.

Чтобы не чувствовать себя просителем

Пилотные центры выбраны для того, чтобы на их примере узнать, что требуется для реорганизации. Только во Владимире за день информационный зал службы занятости посещает до 400 человек. Тесновато. Нужны просторные, светлые помещения, доступные туалеты, в том числе специальные для инвалидов-колясочников. Кондиционеры сегодня тоже не роскошь, а необходимость. Нужно обеспечить современную форму подачи информации: стенды - это уже вчерашний день. Планируется установить плазменный экран, перекидные информационные системы из пластика и металла (прочные, «антивандальные»). Нужно реорганизовать и дополнительно обучить обслуживающий персонал и многое другое.

С будущего года все службы занятости из федерального подчинения переходят в ведение регионов. Их руководст­во будет назначаться не из Москвы, а губернатором. Часть финансирования по-прежнему будет поступать из федерального бюджета, но в виде субвенций. А недостающее предстоит возмещать из региональных средств. Сотрудники Владимирского центра занятости пока не могут сказать, как это скажется на их работе. С одной стороны, оплата их труда не превышает зарплату учителей - куда уж ниже! А с другой - независимости от мест­ных властей придет конец.

Аргумент чиновника

По мнению Елены Целяпиной, регламент - дело нужное, хоть и хлопотное. «В нем даже о нагрудных знаках сотрудников упомянуто и то, как следует общаться по телефону, - говорит она. - Думаю, унификация работы служб занятости по всей стране значительно облегчит оказание услуг. Но есть опасения, что при имеющемся финансировании многие полезные разработки так и останутся на бумаге...»

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