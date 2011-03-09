Стипендиям – быть!

Владимир Путин поставил точку в давнем споре о целесообразности выдачи стипендий российским студентам и аспирантам. Согласно распоряжению премьера, выплаты не только не отменят, но и повысят.

«Больной» вопрос о стипендиях прозвучал во время встречи В. Путина со студентами в Сочи в конце февраля. Премьер заверил, что стипендии никуда не денутся и будут проиндексированы с 1 сентября 2011 года. Повышение составит 9%. Соответствующее распоряжение уже дано министру финансов А. Кудрину. Сейчас выплата учащемуся дневного отделения составляет 1100 руб., последняя индексация прошла 1 января 2008 года.