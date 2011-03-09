С точностью до дня

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№ 9(250) от 10.03.2011 [ «Аргументы Недели » ]
В Минздравсоцразвития подготовили приказ, уточняющий порядок получения россиянами медицинской помощи за рубежом за счет средств госбюджета. Такое право имеют пациенты, которым необходимая помощь не может быть оказана в России.
В отличие от предыдущей версии документ устанавливает четкие сроки для каждого этапа оформления «медицинской» поездки за рубеж. Например, на полную подготовку пакета документов отводится 5 дней. При этом согласование бумаг в различных инстанциях Минздравосцразвития должно уйти не более двух дней. В течение пяти дней Минздрав обязан перечислить на счет пациента денежную компенсацию для оплаты лечения за границей. При этом у пациента появляется ответное обязательство – в течение двух недель после возвращения предоставить документы, подтверждающие целевое расходование полученных средств.
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