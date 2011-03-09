Почему «пролетают» Герои?

У меня есть звание Героя России. По федеральному закону, я вправе раз в год бесплатно воспользоваться железнодорожным или воздушным транспортом для проезда по территории России к месту назначения и обратно. С получением железнодорожных билетов проблем нет: в кассах их выдают по первому требованию. А вот найти авиакомпанию, готовую обеспечить меня бесплатным билетом, я не могу уже который год. Выходит, соблюдение федерального закона для авиакомпаний не обязательно?

С уважением, Виктор Горбатко, летчик-космонавт

Отвечает юрист Ассоциации героев России Василий Ковальчук:

- Федеральный закон игнорируют не перевозчики, а правительство России. Согласно упомянутому документу, перевозчик должен предоставить льготнику услугу за свой счет, а потом в течение короткого срока получить компенсацию из госбюджета. В ОАО «РЖД», которое является монополистом в железнодорожном сообщении, эта схема хорошо отработана. Авиакомпании, которых в стране десятки, испытывают трудности. Как показывает практика, компенсации им хронически не выплачиваются. Поэтому многие приняли негласное решение льготников не возить. Наказать их теоретически можно, но на практике вряд ли реально: перевозчики моментально докажут, что вторая сторона (правительство РФ) не выполняет своих обязательств, что полностью снимает ответственность с авиакомпаний.

Повлиять на ситуацию в состоянии только федеральная власть. От авиакомпаний неоднократно звучали предложения оплачивать перевозку льготников не по факту, а заранее, предоставляя на эти цели определенные дотации. Пока к этой идее не прислушались. Поэтому вопрос остается открытым и очень острым.