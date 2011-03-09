В детском саду ничему не научат

Не так давно в «АН» был опубликован материал «Тридцать восемь детей и три унитаза». В нем мы рассказали читателям о грядущем уплотнении групп в дошкольных учреждениях. Текст вызвал массу откликов. Однако, как выяснилось, намерение набивать детсады до отказа – еще не самое страшное. Дошкольное образование постепенно перестает быть образованием как таковым. Занятия становятся платной услугой, педагогов дополнительного образования сокращают, логопедов и психологов выводят за штат.

Кто научит говорить?

Как отмечают специалисты, развал системы дошкольного образования начался в регионах шесть лет назад. Знаковым событием стало закрытие методических центров, которые разрабатывали программы для детских садов и следили за их соблюдением. Потом тучи сгустились над ключевыми специалистами дошкольных учреждений – логопедами и психологами.

«Нехватка логопедов отмечалась даже в советское время, а теперь их стало совсем мало. Тогда как потребность в них сильно возросла: 20 лет назад до половины детей имели проблемы с речью, а сейчас – две трети, – говорит Светлана Савинова, доцент кафедры педагогики и методики дошкольного и начального образования педагогического факультета Вятского государственного гуманитарного университета. – То же самое касается психологов. Сейчас много активных детей, или, как их любят называть, гиперактивных – для такого ребенка психолог необходим. Как и для ребенка из проблемной семьи, а их стало больше. Кроме того, у современных детей проблемы с общением – они не умеют играть друг с другом. Однако психологам сегодня полагаются абсурдные нормативы: один специалист на двести детей. В таких условиях работа оказывается бессмысленной».

По мнению специалистов, решать проблемы с речью надо именно в детском саду. – Если дошкольник путает «р» и «л», то ему труднее различать эти буквы на письме. К тому же проблемная речь часто вызывает у детей чувство неполноценности. Впрочем, если логопеды в детсадах останутся в том же положении, что и сейчас, картавить будет большинство.

Платим за все подряд

Дефицит специалистов напрямую сказывается на родительских кошельках. Например, в Кировской области, где ситуация с детсадами считается относительно благополучной, за занятия с логопедом приходится доплачивать. К счастью, от бесплатных базовых занятий (рисования, музыки, физкультуры) вятские детсады не отказываются. Но родители зачастую недовольны качеством преподавания. Из-за этого дети помимо садика посещают кружки – в результате они жутко устают.

В Красноярском крае, где самые большие очереди в садики (в 5 раз больше, чем в столице), все гораздо печальнее. Большинство детсадов переоформлены в автономные учреждения и вынуждены самостоятельно зарабатывать. Поэтому занятия зачастую проводятся за счет родителей. Бывает и так, что заниматься физкультурой или музыкой попросту негде. Чтобы уплотнить группы, в залах для занятий ставят кровати. Свободные помещения – только в показном красноярском садике-дворце из гранита и керамики, который власти построили за 300 млн. рублей для детей местной элиты.

Трудная ситуация сложилась в Воронежской области. Как рассказала активист движения «Российским детям – доступное дошкольное образование» Светлана Килина, в детсадах берут деньги за услугу, от которой добросовестный родитель не может отказаться, – за подготовку к школе. И, как ни парадоксально, никаких законов городские власти при этом не нарушают. По словам члена Общественной палаты РФ Бориса Альтшулера, для дошкольного образования не преду­смотрено стандартов, подобных тем, что существуют в средней школе. Поэтому количество знаний, которые даются бесплатно или за деньги, чиновники от образования могут «дозировать» по своему усмотрению.

Дополнительный аргумент Сторонники превращения детсадов в автономные учреждения любят повторять, что возможность самостоятельно зарабатывать повысит благосостояние педагогов. В Профсоюзе работников образования с этой точкой зрения категорически не согласны. «Уровень дохода россиян таков, что население не может платить педагогам больше, чем государство, – отмечает представитель профсоюза Вера Панкратова. – В сельской местности люди не смогут платить вообще. В результате педагоги лишатся даже того мизерного заработка, который позволяет сводить концы с концами».

Сиделка вместо воспитателя

Прошлым летом, рассуждая о проблемах с детскими садами, президент РФ Дм. Медведев впервые произнес слова – «группа присмотра и ухода». Внимания на это не обратил почти никто. А между тем такая формулировка означает, что российские власти всерьез берутся за превращение детских садов в «камеры хранения», где нет места ни воспитанию, ни интеллектуальному развитию. Уже сейчас родителям, отдающим детей в детские сады, предлагают на подпись договоры, в которых функции дошкольного учреждения обозначены исключительно словами «присмотр и уход». Родители подписываются: ведь им не объясняют, что стоит за этим в перспективе.

«Все идет к тому, что элемент образования будет полностью изъят, – поделилась с корреспондентом «АН» заведующая детсадом с 30-летним стажем Алла Черменская. – Еще несколько лет назад у нас что только не преподавалось – английский язык, детский фитнес, аэробика, фольклор, экология. Сейчас ничего нет. Очень скоро станут полностью платными услуги психолога и логопеда. Я уверена, что 90% родителей от них откажутся».

Опасения подтверждаются и тем, как с недавнего времени чиновники стали относиться к сотрудникам дошкольных учреждений. Педагогам детских садов, у которых и без того самые низкие зарплаты в образовательной сфере, создают невыносимые условия. Воспитателям с 30-летним стажем работы в разы снижают зарплату из-за того, что у них не высшее, а среднее профессиональное образование. Казалось бы, ясельной группе никто не подходит лучше, чем опытная пожилая воспитательница, для которой эти дети – как родные внуки. Но все делается для того, чтобы такие педагоги ушли.

«Члены аттестационных комиссий в последнее время постоянно заявляют воспитателям, что те не являются работниками образования. Соответственно, детские сады – не что иное, как учреждения присмотра и ухода, – поясняет Черменская. – Для работы в них не требуется педагогическое или какое-либо другое образование. Поэтому скоро вместо воспитателей в детсадах появятся сиделки-гастарбайтеры, которые дешево обходятся. Не надо думать, будто это сказки-страшилки. Четыре месяца назад оптимисты смеялись над слухами, что власти решатся на чудовищное уплотнение групп. Досмеялись…»

Почему молчит Конституция?

Возникает закономерный вопрос: неужели наше законодательство позволяет делать с детсадами что угодно? Оказывается, да. Даже Конституция не гарантирует гражданам право на дошкольное образование. Об этом любят говорить все: власти – при общении с недовольными директорами детсадов, директора – при общении с недовольными родителями.

«Если ребенка не берут в школу, родители могут обратиться в суд. А если ребенка не берут в детсад, то закон не нарушается. Получается, садиков вообще может не быть. То, что они есть, – широкий «жест доброй воли» со стороны государства, – говорит депутат Госдумы Олег Шеин, фракция «Справедливая Россия». – Воспитывать в детсадах умных граждан государству ни к чему. Дело не только в экономии бюджетных средств. Глупыми людьми проще управлять».