Дети станут «пенсионерами»

Всем детям в возрасте до 18 лет придется оформить свидетельство о пенсионном страховании. Такой порядок предусмотрен поправками в Закон №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».

После вступления в силу Закона «Об обязательном медицинском страховании» учет обращений граждан за медпомощью ведется по страховому номеру индивидуального лицевого счета (СНИЛС), указанного на пенсионном свидетельстве. Поэтому пенсионным свидетельством необходимо обзавестись всем гражданам страны независимо от возраста. Если его не будет на руках, в медпомощи ребенку, конечно, не откажут. Но напомнят, что свидетельство пенсионного страхования оформить необходимо.

Еще больше возрастет роль «зеленой карточки» после 1 января 2012 года. С этой даты в России начнется реализация пилотного проекта, в рамках которого граждан обеспечат универсальными электронными картами. На них будет фиксироваться информация о положенных льготах и пособиях. Не исключено, что они частично заменят собой страховой медицинский полис. СНИЛС станет главным реквизитом этого электронного документа.