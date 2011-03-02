Достойное содержание
№ 8(249) от 03.03.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Госдума РФ приняла в первом чтении долгожданный законопроект, изменяющий правила выплат по договорам пожизненной ренты и пожизненного содержания с иждивением. По сравнению с действующим сейчас порядком, выплаты должны существенно увеличиться.
До настоящего момента ситуация с платежами по договору пожизненной ренты была довольно несправедливой. Предельный размер выплаты «привязывали» к минимальному размеру оплаты труда, который сейчас применяется для исчисления штрафов и равен 100 рублям. Еще в ноябре 2008 г. Конституционный суд признал такой порядок незаконным («АН» подробно писали об этом в декабре минувшего года). Согласно принятому законопроекту, отныне максимальный размер выплаты будет определяться не смехотворным МРОТом, а величиной прожиточного минимума в регионе. Закрепляющие это правило изменения внесут в Закон «О прожиточном минимуме в РФ» и в Гражданский кодекс РФ.
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