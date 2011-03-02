А костыли купите сами!

Начал действовать новый порядок выплаты компенсации инвалидам, которые нуждаются в технических средствах реабилитации, но не сумели получить их от государства. Правила прописаны в приказе Минздравсоцразвития от 31 января 2011 г. №57н.

Согласно Закону «О социальной защите инвалидов в РФ», денежная компенсация инвалиду полагается в том случае, если местные власти не обеспечили его нужными приспособлениями и техническое средство реабилитации пришлось покупать за свои деньги. Раньше стоимость самостоятельно купленных инвалидной коляски, костылей, протезов или слухового аппарата возмещалась полностью. Отныне выплата будет зависеть не от реальной цены приобретения, а от суммы, которая предусмотрена на покупку аналогичного приспособления в местном бюджете. Выплата должна прийти в течение месяца. Инвалиды оказываются в сложной ситуации: как правило, государство предусматривает закупку дешевых и не всегда качественных средств реабилитации. Кроме того, цены на такие приспособления в розничной продаже почти всегда выше, чем по заключенному органами власти контракту.