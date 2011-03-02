Работа на пятьдесят с плюсом

По данным экспертов, одним из самых сложных аспектов борьбы с безработицей в России сегодня остается трудоустройство граждан старшего поколения. Как показало исследование, проведенное компанией Kelly Serviсes, 53% россиян старше 45 лет, которые пытались устроиться на работу, заявили, что сталкивались с дискриминацией по возрасту. На днях в Москве состоялся круглый стол, в ходе которого работодатели, психологи, специалисты по кадрам обсудили пути решения данной проблемы.

Организатором круглого стола выступил оргкомитет форума-выставки «50+», которая состоится в октябре нынешнего года в Экспоцентре на Красной Пресне. На нее приглашено около 200 компаний-участников, среди которых – представители государственных структур, некоммерческих организаций и бизнеса. Темой выставки станет улучшение качества жизни людей, достигших возрастного рубежа в 50 лет.

«Для России эта тема сегодня актуальна как никогда, – говорит Надежда Таланова,директор форума-выставки. – По данным Росгосстата, доля населения старше 50 лет в РФ составляет 33%, или 30,5 миллиона человек. Это более 15% населения страны. Через два года пожилых станет уже 38 миллионов. Кроме того, в российском обществе силен стереотип, гласящий, что после пятидесяти с активной жизнью можно попрощаться. На нашей выставке мы попытаемся преодолеть это ошибочное представление».

По словам Талановой, гостей выставки ждет множество интересных проектов, посвященных здоровому образу жизни, досугу, освоению новых умений (в первую очередь компьютерных технологий). Трудоустройство станет приоритетной темой. Посетители смогут проконсультироваться со специалистами кадровых агентств, психологами, а также пообщаться непосредственно с работодателями. Организаторы не без оснований предполагают, что это направление станет самым популярным на форуме.

«В объявлениях, которые размещают фирмы и организации, редко встретишь фразу «требуется сотрудник старше пятидесяти», – констатирует Алексей Пономарев, специалист службы занятости при Издательском доме «Работа для Вас». – Например,работу в Москве в таком популярном направлении, как бухгалтерия и секретариат, сотрудников старшего поколения ищет всего 7% работодателей. Хотя людей, готовых предложить свои услуги, в этой сфере очень много. Среди них велик процент специалистов с большими стажем и опытом, которые к тому же готовы осваивать новые технологии. Возможно, многие работодатели пока не готовы это признать в силу убеждения, что молодые работают лучше».

По словам известного экономиста Евгения Гонтмахера, сегодняшнее поколение пятидесятилетних соискателей нельзя отнести к тем, кто выбирает исключительно «простые» специальности вахтеров и охранников. Многие готовы учиться и осваивать современные специальности. Правда, для этого нужно, чтобы государство наконец-то вспомнило про концепцию непрерывного профессионального образования, о которой говорится уже много лет. Она предусматривает открытие специальных отделений при вузах и колледжах, где будут переобучать специалистов со стажем. Пока это только проекты. Однако вполне возможно, что форум-выставка подтолкнет власть имущих к реализации здравой идеи.

С кадровиками солидарны и психологи. По словам известного психотерапевта Марка Сандомирского, многочисленные исследования показали, что с ростом продолжительности жизни, который наблюдается во всем мире, пик личностной зрелости, связанный с профессиональным опытом и обретением мудрости в понимании человеческих отношений, постепенно смещается как раз к пятидесяти годам. Это, например, очевидно работодателям, предлагающим вакансии в административно-хозяйственной сфере: специалистов строго старше 50 лет ищут более трети организаций. Способствовать занятости пожилых людей будет и растущая популярность дистанционной работы. «На мой взгляд, у дистанционной занятости большое будущее, – рассуждает Владимир Назаров, заведующий лабораторией Института экономической политики им. Гайдара. – Например, бухгалтер, работающий на дому, – оптимальный выбор для небольших компаний, экономящих на аренде офисного помещения».

Тем не менее, по словам заведующей лабораторией социально-трудовых отношений Института экономики РАН Ирины Соболевой, взглянуть на проблему трудоустройства после пятидесяти можно и с другой стороны. В сегодняшней России люди этого поколения, по каким-то причинам покинувшие работу, стремятся найти новое место в основном ради заработка. На втором месте – попытки преодолеть социальную изоляцию: почти у всех оставивших профессию неизбежно появляется чувство одиночества и ненужности. Многие граждане России старше пятидесяти не стремились бы на работу, будь у них возможность достойно жить на пенсии. Так что, по мнению Соболевой, решать проблемы нужно в первую очередь через пересмотр отношения к старшему поколению на государственном уровне – с помощью повышения пенсий, выстраивания грамотной системы социального обеспечения. Но об этом наша власть, к сожалению, умеет только красиво говорить.