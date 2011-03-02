//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Соцпакет

Работа на пятьдесят с плюсом

№ 8(249) от 03.03.2011 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]

Работа на пятьдесят с плюсом

По данным экспертов, одним из самых сложных аспектов борьбы с безработицей в России сегодня остается трудоустройство граждан старшего поколения. Как показало исследование, проведенное компанией Kelly Serviсes, 53% россиян старше 45 лет, которые пытались устроиться на работу, заявили, что сталкивались с дискриминацией по возрасту. На днях в Москве состоялся круглый стол, в ходе которого работодатели, психологи, специалисты по кадрам обсудили пути решения данной проблемы.

Организатором круглого стола выступил оргкомитет форума-выставки «50+», которая состоится в октябре нынешнего года в Экспоцентре на Красной Пресне. На нее приглашено около 200 компаний-участников, среди которых – представители государственных структур, некоммерческих организаций и бизнеса. Темой выставки станет улучшение качества жизни людей, достигших возрастного рубежа в 50 лет.

«Для России эта тема сегодня актуальна как никогда, – говорит Надежда Таланова,директор форума-выставки. – По данным Росгосстата, доля населения старше 50 лет в РФ составляет 33%, или 30,5 миллиона человек. Это более 15% населения страны. Через два года пожилых станет уже 38 миллионов. Кроме того, в российском обществе силен стереотип, гласящий, что после пятидесяти с активной жизнью можно попрощаться. На нашей выставке мы попытаемся преодолеть это ошибочное представление».

По словам Талановой, гостей выставки ждет множество интересных проектов, посвященных здоровому образу жизни, досугу, освоению новых умений (в первую очередь компьютерных технологий). Трудоустройство станет приоритетной темой. Посетители смогут проконсультироваться со специалистами кадровых агентств, психологами, а также пообщаться непосредственно с работодателями. Организаторы не без оснований предполагают, что это направление станет самым популярным на форуме.

«В объявлениях, которые размещают фирмы и организации, редко встретишь фразу «требуется сотрудник старше пятидесяти», – констатирует Алексей Пономарев, специалист службы занятости при Издательском доме «Работа для Вас». – Например,работу в Москве в таком популярном направлении, как бухгалтерия и секретариат, сотрудников старшего поколения ищет всего 7% работодателей. Хотя людей, готовых предложить свои услуги, в этой сфере очень много. Среди них велик процент специалистов с большими стажем и опытом, которые к тому же готовы осваивать новые технологии. Возможно, многие работодатели пока не готовы это признать в силу убеждения, что молодые работают лучше».

По словам известного экономиста Евгения Гонтмахера, сегодняшнее поколение пятидесятилетних соискателей нельзя отнести к тем, кто выбирает исключительно «простые» специальности вахтеров и охранников. Многие готовы учиться и осваивать современные специальности. Правда, для этого нужно, чтобы государство наконец-то вспомнило про концепцию непрерывного профессионального образования, о которой говорится уже много лет. Она предусматривает открытие специальных отделений при вузах и колледжах, где будут переобучать специалистов со стажем. Пока это только проекты. Однако вполне возможно, что форум-выставка подтолкнет власть имущих к реализации здравой идеи.

С кадровиками солидарны и психологи. По словам известного психотерапевта Марка Сандомирского, многочисленные исследования показали, что с ростом продолжительности жизни, который наблюдается во всем мире, пик личностной зрелости, связанный с профессиональным опытом и обретением мудрости в понимании человеческих отношений, постепенно смещается как раз к пятидесяти годам. Это, например, очевидно работодателям, предлагающим вакансии в административно-хозяйственной сфере: специалистов строго старше 50 лет ищут более трети организаций. Способствовать занятости пожилых людей будет и растущая популярность дистанционной работы. «На мой взгляд, у дистанционной занятости большое будущее, – рассуждает Владимир Назаров, заведующий лабораторией Института экономической политики им. Гайдара. – Например, бухгалтер, работающий на дому, – оптимальный выбор для небольших компаний, экономящих на аренде офисного помещения».

Тем не менее, по словам заведующей лабораторией социально-трудовых отношений Института экономики РАН Ирины Соболевой, взглянуть на проблему трудоустройства после пятидесяти можно и с другой стороны. В сегодняшней России люди этого поколения, по каким-то причинам покинувшие работу, стремятся найти новое место в основном ради заработка. На втором месте – попытки преодолеть социальную изоляцию: почти у всех оставивших профессию неизбежно появляется чувство одиночества и ненужности. Многие граждане России старше пятидесяти не стремились бы на работу, будь у них возможность достойно жить на пенсии. Так что, по мнению Соболевой, решать проблемы нужно в первую очередь через пересмотр отношения к старшему поколению на государственном уровне – с помощью повышения пенсий, выстраивания грамотной системы социального обеспечения. Но об этом наша власть, к сожалению, умеет только красиво говорить.

Зарубежный аргумент

Пока в России соискатели старше пятидесяти получают от работодателей отказ за отказом, власти и бизнес в Европе взяли курс на привлечение «возрастных» специалистов. Например, в Чехии несколько лет назад стартовал проект «Третья карьера», призванный решать трудовые проблемы старшего поколения. В частности, в рамках проекта проходили мастер-классы для работодателей, в ходе которых бизнесмены учились юридическим и психологическим тонкостям работы с пожилыми сотрудниками. В Германии на одном из заводов концерна BMW проблему старения персонала решают путем переоборудования сборочных линий. Их делают более удобными для пожилых людей – например, устанавливают возле конвейеров стулья, укрупняют шрифт надписей и даже обеспечивают специальной обувью сотрудников, которым тяжело долго стоять.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

Эксперт считает, что США будут грозить войной с Россией на территории Европы

Эксперт считает, что США будут грозить войной с Россией на территории Европы

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал доклад Института исследований в сфере безопасности Евросоюза и Оборонного колледжа НАТО о перспективах сотрудничества альянса и ЕС.

//В мире

На саммите G7 обсуждался вопрос возвращения к формату G8 с участием России - японские СМИ

На саммите G7 обсуждался вопрос возвращения к формату G8 с участием России - японские СМИ

Лидеры стран "Большой семерки" на открывшемся 24 августа саммите во французском Биаррице обсуждали возвращение к формату "Большой восьмерки" с участием России.

//В мире

Германия потребовала от Украины удалить сайт «Миротворец»

Германия потребовала от Украины удалить сайт «Миротворец»

Правительство Германии потребовало от Украины удалить сайт «Миротворец». Немецкие власти опровергли информацию о возможных контактах с коммерческой фирмой, которая поддерживает этот украинский портал.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Через неделю-другую студенты ВШЭ опять выскочат на московские улицы и заклеймят московские и российские власти

Через неделю-другую студенты ВШЭ опять выскочат на московские улицы и заклеймят московские и российские власти

//В мире

Украинское КБ "Южное" сообщило об успешном испытании своей космической ракеты

Украинское КБ "Южное" сообщило об успешном испытании своей космической ракеты

Украинское конструкторское бюро "Южное" сообщило об успешных огневых испытаниях третьей ступени разрабатываемой ракеты-носителя "Циклон-4". Испытания проходили 23 августа.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

На военном складе армии Украины в Донбассе произошел пожар, сгорела дорогостоящая американская аппаратура

На военном складе армии Украины в Донбассе произошел пожар, сгорела дорогостоящая американская аппаратура

Власти ДНР сообщили о пожаре на военном складе средств связи армии Украины в Донбассе. Пожар устроили военнослужащие 36-й бригады 501-го батальона. под Волновахой, расположенной к югу от Донецка.

//Интервью

Актер Тьерри Лермитт: Знать своего героя идеально – неправильно

Актер Тьерри Лермитт: Знать своего героя идеально – неправильно

Если спросить российского зрителя: «Вы знаете актера Тьерри Лермитт?» Ответят немногие. Но если показать актера, то можно услышать: «А, этот тот самый крутой комик! Классный его фильм «Откройте, полиция». Именно, крутой французский комедийный актер Тьерри Лермитт.

//Шоу-бизнес

Народный артист Олег Меньшиков экстренно госпитализирован в Москве

Народный артист Олег Меньшиков экстренно госпитализирован в Москве

Народный артист РФ, актер и режиссер Олег Меньшиков был экстренно госпитализирован, и его положили в реанимацию. О госпитализации Меньшикова в субботу, 24 августа, поздно вечером передал телеканал РЕН-ТВ.

//В мире

Лидеры стран G7 договорились укреплять диалог с Россией

Лидеры стран G7 договорились укреплять диалог с Россией

Лидеры стран "Большой семёрки" на саммите во французском Биаррице договорились укреплять диалог и координацию с Россией для разрешения текущих кризисов. Но восстанавливать "Большую восьмерку" с участием РФ рано.

//Новости партнеров

//Общество

В Тюмени медики отказались принять девушку-пациентку с отеком Квинке из-за конца рабочей смены

В Тюмени медики отказались принять девушку-пациентку с отеком Квинке из-за конца рабочей смены

В Тюмени медики в воскресенье, 25 августа, утром отказались принять девушку-пациентку с отеком Квинке из-за конца рабочей смены. В департаменте здравоохранения обещали разобраться и наказать виновных.

//Общество

Женщина с ребенком и мужчина выпали из автобуса в Красноярске

Женщина с ребенком и мужчина выпали из автобуса в Красноярске

Женщина с ребенком и молодой мужчина выпали из автобуса на остановке в Красноярске. В сети попала видеозапись инцидента, как автобус 63-го маршрута подъехал к остановке "Автовокзал", пассажиры начали выходить.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Валерий Меладзе "вывел из тени" старшего их с Альбиной Джанабаевой сына

Валерий Меладзе "вывел из тени" старшего их с Альбиной Джанабаевой сына

Певец Валерий Меладзе "вывел из тени" старшего их с Альбиной Джанабаевой сына. Константину Меладзе-младшему 15 лет. "Рядом со мной человек, который не любит шоу-бизнес" - представил Меладзе сына.

//Общество

Россияне из разных регионов жалуются на изчезновение из аптек препарата преднизолон

Россияне из разных регионов жалуются на изчезновение из аптек препарата преднизолон

Россияне начали жаловаться на исчезновение из аптек преднизолона. Преднизолон, входящий в перечень жизненно важных лекарств, спасает от аллергических реакций, назначается при хронических заболеваниях суставов.

//В мире

Александр Усик объяснил, почему отказался боксировать с Поветкиным и Федосовым

Александр Усик объяснил, почему отказался боксировать с Поветкиным и Федосовым

Украинский боксер Александр Усик объяснил отказ от поединка с россиянином Андреем Федосовым. По словам Усика, он не хочет, чтобы спортивное противостояние переходило в политическую плоскость.

//В мире

Под небом Парижа

Под небом Парижа

Я влюблена в Париж с детства. Сложно сказать, сколько я раз там была. И не только, как журналист, но и как просто турист. Не могу о нем писать плохо. Рука не поднимается. Но в эту поездку меня немного разочаровал город. Совсем немного. Париж, я люблю тебя все равно!

//В мире

В Абхазии начались выборы президента

В Абхазии начались выборы президента

В Абхазии сегодня, 25 августа, проходят выборы президента страны. В выборах президента Абхазии принимают участие девять кандидатов: действующий президент Рауль Хаджимба, советник министра обороны Олег Аршба.

//Здоровье

Ученые доказали, люди с какой группой крови чаще болеют раком

Ученые доказали, люди с какой группой крови чаще болеют раком

Ученые Гарвардского университета провели большое исследование и доказали, что самой опасной группой крови является четвертая (AB) с отрицательным резус-фактором. Группа крови влияет на здоровье человека.

//Новости партнеров

//В мире

Королева Великобритании Елизавета II посетовала, что Дональд Трамп испортил ей лужайку

Королева Великобритании Елизавета II посетовала, что Дональд Трамп испортил ей лужайку

Елизавета II пожаловалась премьер-министру Австралии Скотту Моррисону на президента США Дональда Трампа. Она показала ему испорченный американским президентом газон перед Букингемским дворцом.

//Здоровье

Медики назвали ранний признак рака поджелудочной железы

Медики назвали ранний признак рака поджелудочной железы

Если уровень сахара в крови гораздо ниже нормы, стоит обратиться к врачу. Американские медики назвала ранний признак рака поджелудочной железы. Нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы вырабатывают инсулин.

//Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника возмутил общественность, использовав пятитысячную купюру вместо носового платка

Сын Игоря Верника возмутил общественность, использовав пятитысячную купюру вместо носового платка

Сын известного актера Игоря Верника Григорий возмутил общественность, использовав пятитысячную купюру вместо носового платка. Фото, как Григорий Верник сморкается в пятитысячную купюру, попало в сети.

//Общество

В Москве пройдет прощание с погибшим в Греции основателем Музея русской иконы Абрамовым

В Москве пройдет прощание с погибшим в Греции основателем Музея русской иконы Абрамовым

В Москве в воскресенье, 25 августа, проводят в последний путь предпринимателя, мецената, основателя Музея русской иконы Михаила Абрамова. Абрамов погиб 20 августа при крушении вертолета в Греции. Ему было 55 лет

//Спорт

Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии WBOв бою против британца Энтони Ярда

Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии WBOв бою против британца Энтони Ярда

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и пояс чемпиона Евразийского боксерского парламента (EPB) в весовой категории до 79,38 кг.

//Общество

Под Астраханью нашли живым и здоровым потерявшегося португальца

Под Астраханью нашли живым и здоровым потерявшегося португальца

Вечером в субботу, 24 августа, стало известно, что гражданин Португалии , который потерялся в Астраханской области накануне, найден живым и здоровым. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

В Хабаровском крае завершилось реформирование правительства
2

CША направили в Китай 12 млн баррелей нефти на шести танкерах
3

В США назвали условия возвращения России в G8
4

Часть Еврейской АО могут присоединить к Хабаровскому краю
5

Глава Хабкрая назвал колоссальной сумму долга жителей за тепло

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры