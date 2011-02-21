Спешите заявить

Менее чем через полтора месяца отделения Пенсионного фонда России перестанут принимать заявления на единовременную выплату из средств материнского капитала.

Право на выплату имеют семьи, в которых второй ребенок появился на свет в последнем квартале 2010 года. Ее размер составляет 12 тыс. рублей. В отличие от общей суммы, тратить выплату можно по своему усмотрению. К заявлению необходимо приложить паспорт, сертификат на материнский капитал и справку с реквизитами банковского счета, открытого на имя держателя сертификата. Деньги будут перечислены в течение двух месяцев. Последний день подачи заявления – 31 марта 2011 года.