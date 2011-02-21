Моя квартира – моя земля
№ 7(248) от 22.02.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Постановка придомовой территории на кадастровый учет, а также приватизация участка станут проще. Соответствующий законопроект рассмотрен Госдумой в первом чтении.
Сейчас собственник квартиры, который имеет право на оформление части придомовой территории, не может провести приватизацию без решения общего собрания собственников дома. Как показывает практика, получить это разрешение в большинстве случаев было сложно. Теперь решение о формировании участка и приватизации можно будет принять самостоятельно. Права возразить у соседей не станет. Кроме того, документ устанавливает срок для органов власти, в течение которого придомовая территория должна быть поставлена на кадастровый учет. Он составляет не более одного месяца со дня подачи документов.
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