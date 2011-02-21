ЕГЭ по новым правилам
№ 7(248) от 22.02.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Роспотребнадзор опубликовал правила проведения ЕГЭ в 2010/2011 учебном году. Отныне в пунктах приема экзамена появятся общественные наблюдатели. Мобильные телефоны официально запрещены, а льготы олимпиадников существенно урезаны.
Согласно документу, общественным наблюдателем во время проведения Единого экзамена может стать любой желающий, чью кандидатуру одобрит местное Управление образования. Единственное условие: наблюдатель не должен приходиться родственником учащемуся, который проходит тестирование в данном пункте.
Запрет на использование мобильных телефонов теперь закреплен специальным федеральным законом. За нарушение предусматриваются солидные штрафы – до 5 тыс. руб. с ученика, до 40 тыс. руб. с организатора. Неприятное новшество ожидает тех, кто надеется использовать для поступления олимпиадную льготу. Начиная с этого года умники могут претендовать на льготный порядок приема только в одном вузе, куда необходимо предоставить оригиналы аттестата и сертификатов ЕГЭ (документы, напомним, разрешено подавать в пять институтов).
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