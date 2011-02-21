Лечение делает из детей преступников?

На днях руководство Минздравсоцразвития пообещало наконец внести в Госдуму многострадальный проект закона «Об основах охраны здоровья граждан». Предположительно он вступит в силу уже в 2012 году. Верится с трудом. За полгода, прошедшие со дня появления проекта, чиновникам Минздрава пришлось переписывать его уже дважды. Однако последнюю версию совершенной тоже не назовешь.

Прейскурант для мамочки

Краеугольным камнем документа стали нормы, посвященные порядку нахождения детей в медицинских стационарах. В соответствии с нынешними правилами родители по своему желанию могут находиться с ребенком в больнице круглосуточно вне зависимости от его возраста – хоть до 18 лет. «Безусловно, и раньше бывало, что врачи захлопывали двери отделения перед носом мамы, – рассуждает Павел Парфентьев, руководитель общественной организации «За права семьи». – Но закон все равно был на стороне родителей».

Авторам свежего законопроекта эта норма показалась ненужной. В первой редакции документа появилась статья, гласящая, что «право на маму» в больнице имеют только малыши до трех лет. К остальным детям родителей собирались пускать только по «медицинским основаниям». Правозащитные организации немедленно подняли шум. Появилась новая версия: мама может быть рядом с ребенком любого возраста, но после трех лет – за плату.

«Эту норму иначе как социально опасной не назовешь! – убежден Борис Альтшулер, член Общественной палаты, руководитель межрегиональной общественной организации «Право ребенка». – Во-первых, под удар попадают дети из малообеспеченных семей, которые лишаются права на полноценное лечение. Во-вторых, установить определенную таксу за пребывание невозможно. Все будет решать главврач, аппетиты которого ничем не ограничены. Двери для коррупции открыты!»

«Я расцениваю это как очередную попытку заткнуть бреши в нищих больничных бюджетах за счет граждан страны. Что особенно цинично – за счет детей, да еще и больных, – говорит Елена Вторыгина, депутат Госдумы (фракция «Справедливая Россия»). – В федеральном бюджете есть деньги на создание нормальных условий для совместного нахождения малышей с родителями. Дело в нежелании их искать».

По словам ответственного секретаря Общества защиты прав пациентов Алексея Старченко, попытки ввести плату незаконны и с юридической точки зрения. В одной из статей законопроекта «Об основах…» зафиксировано право на свободный доступ в стационар адвоката или законного представителя гражданина для его защиты. Для ребенка таким представителем является родитель. Поэтому круглосуточное присутствие мамы законно, и ограничивать его введением платного доступа нельзя.

Дополнительный аргумент Медики всего мира убеждены: совместное нахождение ребенка и мамы в больнице – залог успешности проводимого лечения. В Европе уже несколько десятилетий существует Ассоциация по защите прав детей, находящихся в больницах. Ее члены подписали специальную хартию. Там говорится о праве детей на постоянное пребывание родственников рядом с ними. Отдельная статья гласит, что родителям должны предлагаться возможности для проживания и врачи обязаны всячески поощрять решение остаться с ребенком в стационаре. Ученые провели массу исследований, показавших: пребывание ребенка в больнице без мамы чревато психотравмой на всю жизнь. Например, в Британии с цифрами в руках доказали связь между фактами помещения ребенка в стационар без мамы и склонностью к правонарушениям в подростковом возрасте.

Сон на стуле

Условия, в которых родители вынуждены находиться с детьми в больницах, заслуживают отдельного внимания. Нынешний закон предусматривает только право доступа родителей к ребенку. Спальным местом маму обеспечивать не обязаны. Родители ночуют с ребенком на одной кровати или даже на полу. В конце прошлого года много шума наделала история, произошедшая в Филатовской больнице. Тогда женщина была вынуждена две недели жить на стуле рядом с кроватью грудной дочери. При этом руководство больниц зачастую отказывается что-либо менять.

«Мы неоднократно предлагали свою помощь детскому отделению Российского центра рентгенорадиологии, где лечат детей с опухолями мозга, – говорит Екатерина Чистякова, руководитель программ благотворительного фонда «Подари жизнь». – Была возможность поставить двухъярусные кровати в подвальном помещении, закупить раскладушки. Руководство отделения нам регулярно отказывает, одновременно пытаясь запретить мамам круглосуточное нахождение в отделении. Между тем большинство пациентов – не москвичи. Жить родителям негде, и сейчас они спят со своими детьми на одной кровати».

Питание для родителей в стационарах тоже не предусмотрено. «У нас на них по смете денег нет, – рассказал «АН» Владимир Леванович, ректор Педиатрической академии в Санкт-Петербурге, при которой открыта многопрофильная клиника. – Но если после раздачи еды детям что-то остается, обязательно кормим и мам…»

Как ни парадоксально, введение оплаты за пребывание, если верить статьям закона, никаких дополнительных гарантий родителям не дает. Как рассказала заместитель главного врача детской больницы в Белгороде Надежда Гринчук, уже сейчас доктора измучены бесконечными жалобами на ветхость корпусов, неремонтированные палаты, необходимость помогать медсестрам и санитаркам.

«Скоро нас заставят брать деньги, а ситуация не улучшится ни на йоту, – горько констатирует Гринчук. – Мне страшно представить, какие начнутся скандалы. Причем виноватыми окажутся врачи: до чиновников не докричишься».