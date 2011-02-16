Тридцать восемь детей и три унитаза

4 февраля в обстановке строгой секретности вступил в силу документ, напрямую затрагивающий интересы миллионов российских семей с детьми дошкольного возраста. Речь идет об утвержденных Роспотребнадзором санитарных нормах и правилах для детских садов и яслей. Новые стандарты ведут к разрушению системы дошкольного воспитания в РФ, которая по справедливости считается одной из лучших в мире.

Два метра для карапуза

Самым скандальным новшеством «свежего» СанПиНа стала отмена понятия «предельной наполняемости групп». Оно появилось еще в 60-х годах прошлого века. Ученые-гигиенисты вместе с педагогами и психологами рассчитали, что в ясельных группах должно быть не более 15 человек, в дошкольных – не более 20. По словам специалистов, только в таких условиях дети чувствуют себя комфортно, а воспитатели могут одарить вниманием каждого малыша.

Надо признать, что и раньше нормы соблюдались не всегда. Как правило, в садики набирали по 18–20 «ясельников» и около 25 дошкольников. А все потому, что мест не хватало. Однако до недавнего времени власти считали, что дефицит – это стимул для строительства новых детсадов. Нынче, когда проблема с очередями в детский сад стала максимально острой, норма о предельной наполняемости групп оказалась бельмом на глазу. Чиновники стали расценивать ее как фактор, мешающий обеспечивать детсадовскими местами всех желающих и радостно отчитаться о том, что очередь в дошкольные учреждения ликвидирована. И вот в Роспотребнадзор полетели письма из регионов с просьбами пересмотреть «вредную» норму.

Ведомство г-на Онищенко (явно не без поощрения «сверху») оказалось на удивление отзывчивым. Новые санитарные нормы и правила были подготовлены в рекордные сроки. Главная просьба губернаторов и мэров выполнена. Отныне число детей в группах вычисляется в зависимости от площади игровой комнаты, где на одного ребенка должно приходиться 2 или 2,5 кв. метра в зависимости от возраста (в яслях больше, в дошкольных группах меньше). В итоге группы по 25 человек из переполненных превратились в малокомплектные. В детсадах старой постройки, где игровые комнаты достаточно просторные, появилась возможность набирать «коллективы» по 35–40 человек. Заведующих детскими садами в большинстве российских городов чиновники уже предупредили о грядущем уплотнении. И недвусмысленно намекнули на «неприятности», которые ожидают строптивых и особо разговорчивых.

«В начале января нас собрали на совещание. И потребовали, чтобы мы помалкивали о нововведениях под угрозой увольнения, – говорит Ирина Ремизова, заведующая детсадом «Ласточка» в одном из российских городов-«миллионников». – Но мы угроз не боимся. Мои коллеги скоро начнут уходить сами, потому что нормально работать в новых условиях невозможно».

В том, что системе дошкольного образования придет конец, корреспондент «АН» увидел собственными глазами в ходе экскурсии по «Ласточке». В просторных игровых, где 20 карапузов могут свободно побегать, скоро «пропишутся» 38 воспитанников. Причем по периметру сплошной стеной поставят кровати (не исключено, что двухъярусные): в нынешней спальне, которую от игровой отделяет тонкая перегородка, откроют еще одну группу, в которую, по нормативу, поместятся 20 человек.

«А вот тут мы будем объяснять малышам, что такое «занято», – горько шутит Ирина Викторовна, проходя в умывальную. – На группу предусмотрено три раковины и три унитаза. Представляете, что тут начнется, если детей станет в два раза больше, чем сейчас?»

Позитивный аргумент В то время как по всей стране детсадовские группы уплотняют, в Пермском крае спокойно укладываются в нормативы предельной численности. Это единственный субъект Федерации, где очереди в муниципальные детсады почти сошли на нет. Справиться с проблемами помогла специальная целевая программа. Наряду с интенсивным строительством новых детсадов она предусматривает частно-государственное партнерство в «дошкольной» сфере. С 2007 года в крае семьи с детьми от 1,5 до 5 лет, которым не досталось места в муниципальном садике, получают ежемесячную компенсацию. По размеру она равна затратам на содержание ребенка в детсаду и сегодня составляет 5100 рублей. Этих денег хватает на оплату частных детсадов. При этом социально неблагополучным семьям компенсации не выплачивают, зато предоставляют детям право попасть в садик по льготной очереди.

Каким ветром заносит нянь?

Рвение господина Онищенко ввергло в ужас специалистов-медиков. Когда новые санитарные нормы только разрабатывались, Роспотребнадзор запросил рекомендации специалистов НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков. Однако, по словам сотрудников института, их пожелания учтены не были.

«В Роспотребнадзоре создали документ, цель которого – убрать препятствия к максимальному наполнению детсадов, – констатирует Марина Степанова, старший научный сотрудник НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков. – Мы были категорически против ухода от понятия предельной наполняемости. Цифры в 15 и 20 человек взяты не с потолка: если детей будет больше, моментально взлетит заболеваемость, а уровень психологического комфорта опустится «ниже плинтуса». Это подтверждается результатами наших исследований. Разработчиков такие мелочи не интересуют».

Страшно представить не только положение детей, но и воспитателей. Нормативная численность работников дошкольных учреждений остается прежней. Это значит, что с сорока орущими карапузами предстоит, как и прежде, работать одному воспитателю и няне. Об индивидуальном подходе можно забыть. Как, кстати, и о доплатах за сверхнормативное число детей в группе. Как рассказала представитель Российского профсоюза работников образования Вера Панкратова, раньше за превышение предельной численности воспитанников педагог имел право на компенсации. Теперь работать придется на голом окладе. Если, конечно, будет кому.

«Чиновники открыто нам заявляют: не хотите работать – найдем других, менее упрямых, – рассказывает Анна Голованец, заведующая детским садом в подмосковном райцентре. – Не исключаю, что после ухода высококлассных специалистов наберут едва говорящих по-русски гастарбайтеров. Пусть набирают. Я устала сопротивляться и что-то доказывать».

Призрачную надежду на исправление ситуации дает юридическая нестыковка новых норм с Типовым положением о дошкольных образовательных учреждениях. Оно было утверждено правительством РФ в 2008 году и включает в себя понятие предельной численности. Активисты общероссийского движения «Российским детям – доступное дошкольное образование» подготовили письмо в Генпрокуратуру, в котором просят привести СанПиНы в соответствие с вышестоящим документом. «С точки зрения права правда полностью на нашей стороне», – говорит активист красноярского отделения, юрист Елена Шульгина. – Правда, никто не дает гарантии, что Типовое положение не пересмотрят в ближайшее время…

Ситуация вокруг новых норм цинична и парадоксальна одновременно. Против них вместе с педагогами детсадов выступают те, чьи дети уже посещают садики и скоро встанут в очереди к унитазам. Им противостоит миллионная армия очередников, которым любой ценой необходимо место в группе, во главе с чиновниками-«благодетелями». У каждой стороны – своя правда. Единственный путь к примирению лежит через строительство новых детских садов – быстрое, качественное, а главное, без распилов и откатов. Но, инициировав пересмотр санитарных норм, наши чиновники признались, что такой путь им не под силу.