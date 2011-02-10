Кто убивает тверское здравоохранение?

В Конаковской районной больнице, возможно, от свиного гриппа скончалась молодая женщина. Остался ребенок. Одним сиротой больше. Но это, похоже, мало кого волнует.

Руководство тверским здравоохранением просто «чистит мундир», рассказывает о пневмонии и гипертонии больной, ставит под сомнение диагноз свиного гриппа. В прессе сообщается, что якобы, ее хотели перевезти в областную больницу, но конаковские врачи не захотели этого сделать. Ищут и, обязательно, найдут очередного «стрелочника». Но никому не приходит в голову даже задуматься о дикости самой ситуации. Причиной смерти 35-летней матери являются не кардиологические или онкологические проблемы, не последствия катастрофы, наконец. В 2011 году в Тверской области можно элементарно простудиться и умереть.

Смерть даже одного человека – трагедия и невосполнимая утрата. В конце концов, неважно какова конкретная причина случившегося. Меньше всего хочется заклеймить сейчас какого-нибудь рядового медика. Пора говорить о другом. Кто-нибудь в губернии, наконец, очухается и начнет говорить хотя бы правду о некомпетентности заместителя губернатора отвечающего за медицину. Или о том, что Нацпроект «Здравоохранение» закачал миллиарды рублей в тверское здравоохранение, построен перинатальный центр, куплено просто «золотое» медицинское оборудование, вбухиваются деньги в офисы врачей общей практики и сотни единиц автотранспорта. А по факту полный провал, неэффективность и беспомощность отрасли, бесконечные очереди в медучреждениях, кадровый голод и углубляющийся демографический кризис.

За последние годы уволили трех начальников департамента здравоохранения тверской области. Это Анатолий Цезарь, Георгий Бармотин и Олег Парафенов, который побыл еще и главврачом областной больницы. Всех троих сделали «стрелочниками». Более того, не стесняясь коллег и подчиненных (в присутствии таковых в том числе), пренебрегая элементарными нормами этики, на совещаниях и «за спиной» людей оскорбляли и унижали. «Дураки», «идиоты», «тупицы» - любимый словарный лексикон, используемый их руководством. Сегодня в администрации работают еще десятки «таких же сотрудников» из самых разных отраслей. А также есть еще «безмозглые фифы», «обнаглевшие выскочки» и им подобные.

Хамство, ложь, страх, пускание пыли в глаза, полное отсутствие инициативы – условия, в которых формируется социальная политика Тверской области. В медицинском сообществе и политическом истэблишменте об этом знают сотни людей. Молчание – золото. Система сожрет и перемелет. Какой смысл? Люди, в конце концов, всегда смертны…