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Детей по-взрослому не лечат?

№ 5(246) от 10.02.2011 [«Аргументы Недели », подготовила Надежда ЛАРИНА ]

Детей по-взрослому не лечат?
А. Баранов, академик РАМН

С 14 по 17 февраля в Москве пройдет XV Конгресс педиатров России. Насущные проблемы детской медицины обсудят ведущие специалисты страны и их зарубежные коллеги. Какие преобразования в детском здравоохранении необходимы в первую очередь? Об этом мы беседуем с академиком РАМН Александром БАРАНОВЫМ – председателем исполкома Союза педиатров РФ, главным внештатным специалистом по педиатрии Минздравсоцразвития России.

- Александр Александрович, какие темы станут ключевыми на предстоящем конгрессе?

– В первую очередь будем говорить о мерах, предусмотренных недавним Посланием Президента РФ Федеральному собранию. Для педиатрического сообщества оно стало важнейшим событием последних лет. О наших проблемах впервые заговорили столь обстоятельно.

– О каких именно?

Государство обратило внимание на реабилитацию и диспансерное наблюдение детей самого раннего возраста. В 2012 году нашу страну ждет своеобразная «родильная революция»: мы переходим на новые критерии живорожденности и мертворожденности, принятые Всемирной организацией здравоохранения. Это значит, что российские врачи возьмутся за выхаживание недоношенных малышей, которые раньше считались безнадежными. Педиатры прекрасно знают: при грамотном подходе могут исчезнуть даже серьезные врожденные нарушения. Одновременно достигаем двух целей – и демографию улучшаем, и число инвалидов не увеличиваем. Государство в лице Минздравсоцразвития обещает всячески поддерживать врачей: закупать оборудование, организовывать обучение.

– Обещать проще, чем делать. Не получится ли так, что на реализацию прекрасных инициатив не найдется денег?

– Денег на педиатрию не пожалеют. В этом году из госбюджета выделено 450 миллиардов рублей на модернизацию поликлиник и больниц. Около четверти средств потратят на детское здравоохранение – главным образом на муниципальные и региональные учреждения. Кстати, максимальное внимание к глубинке – еще одно важное направление, о котором мы будем говорить на конгрессе.

– Но эта позиция идет вразрез со сложившейся практикой, когда в регионах строятся крупные современные медцентры, но вместе с тем закрываются небольшие больницы и фельдшерско-акушерские пункты. При этом нередки случаи, когда людям из отдаленной деревни приходится сутками добираться до медиков…

– Безусловно, такая проблема есть. Крупные центры – это разумно. Но лишь тогда, когда территория региона небольшая, есть хорошие дороги, отлажена работа санитарной авиации. У нас этим может похвастаться далеко не вся страна. Поэтому закрывать ФАПы, на мой взгляд, можно только выборочно – там, где им есть альтернатива. На малонаселенных территориях целесообразно привлекать к работе врачей общей практики. В свое время я резко выступил против идеи полностью заменить ими специалистов-педиатров. Но частичное применение этой системы считаю очень разумным. Особенно если должности займут врачи, уже имеющие педиатрическое образование.

– К сожалению, в нашей стране многие реформы либо умирают едва начавшись, либо со временем превращаются во что-то непонятное, далекое от первоначальной здравой идеи. Есть ли подобные проблемы в детском здравоохранении?

– Уже 10 лет в подвисшем состоянии остается Закон об охране здоровья детей. В свое время его создание громко поддержали и Госдума, и Совет Федерации. Мы разработали проект, но он лег под сукно и на данный момент даже не внесен в Госдуму на рассмотрение. Надеюсь, что в этом году ситуация наконец-то изменится к лучшему. Проблем, которые нужно срочно решать, накопилось очень много.

– Какая, на ваш взгляд, самая серьезная?

– Слабым звеном остается лекарственное обеспечение детей. Или, если конкретизировать, деление маленьких пациентов на больных и не очень больных. Сегодня есть целый ряд болезней, от которых ребенка-инвалида можно избавить навсегда при условии регулярного приема лекарств. Но как только мы достигаем улучшения, инвалидность снимается – и дорогостоящие лекарства бесплатно, по госпрограммам, уже не получить. Моментально начинается обострение, и все возвращается на свои места. Этот порочный круг мы пытаемся разорвать уже много лет – ситуация не меняется.

Кроме того, меня тревожит то, что многие препараты, которыми в России лечат детей, не проходили апробацию в детской практике. В США и странах Евросоюза условием для регистрации лекарственного средства является проведение клинических испытаний с участием несовершеннолетних. В России такого условия нет: это почему-то считается бесчеловечным. Хотя, на мой взгляд, куда бесчеловечнее другое. В 80% случаев (именно столько на российском лекарственном рынке чисто «взрослых» препаратов) ребенку назначают лекарство без полной уверенности в том, что вреда не будет. Дать такую уверенность могут только клинические испытания с участием детей.

– Что думают об этой проблеме в Минздраве?

– Недавно министр здравоохранения Татьяна Голикова призвала при регистрации зарубежных лекарств обращать внимание на то, были ли препараты испытаны в педиатрии. Однако конкретных документов на эту тему я пока не видел. Будем надеяться, что они появятся в ближайшее время.

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