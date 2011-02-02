Почему от чего лечат, от того и умирают?

Как заявила недавно министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова, на обеспечение россиян льготными лекарствами в 2011 г. уйдет 41,3 млрд. рублей. То есть на 26% больше, чем в 2010-м. Однако, согласно опросу ВЦИОМа, более половины населения страны нуждается в лекарствах постоянно и 90% покупают таблетки на свои деньги.

По словам директора Института экономики здравоохранения Ларисы Попович, ситуация с обеспечением россиян лекарствами близка к катастрофической. Право получать их бесплатно сегодня имеют всего 11% граждан. Это федеральные льготники. Ассортимент даровых препаратов ограничен печально знаменитым списком ЖНВЛС, который, как указывает эксперт, покрывает лишь 30% потребности.

При этом Минздрав пытается «оптимизировать» и этот жалкий перечень, вычищая оттуда наиболее дорогие и эффективные препараты («АН» подробно писали об этом в материале «Минздрав экономит на здоровье населения» в октябре прошлого года). Остальные граждане вынуждены платить за лекарства самостоятельно. При этом государство, взявшись регулировать стоимость препаратов все того же многострадального списка, с задачей не справляется: в начале января из-за проволочек с регистрацией цен из аптек исчезли даже парацетамол с аспирином.

Да и жалкие 11% «счастливчиков» не могут похвастаться бесперебойным лекарственным обеспечением. По статистике, подавляющее большинство предпочитают деньги вместо даровых таблеток.

Например, в минувшем году в Томской области монетизацию выбрали 65% льготников, в Татарстане – 70%, в Мордовии – 80%. «Трагедия в том, что люди выбирают деньги вместо лекарств не потому, что лекарства не нужны, – рассуждает Кирилл Данишевский, президент Общества специалистов доказательной медицины. – В 90% случаев россияне поставлены перед чудовищным выбором: позаботиться о собственном здоровье или, к примеру, оплатить услуги ЖКХ». Между тем эксперты еще до монетизации твердили, что ввод компенсаций за лекарства – все равно что позволение умереть по доброй воле. Но их никто не слушал.

На выплаты выбравшим компенсации уходит львиная доля средств из многомиллиардного «лекарственного» бюджета. На закупки препаратов для бесплатной раздачи остаются копейки. Между тем с льготными рецептами в аптеку спешат те, кто нуждается в самых дорогостоящих препаратах, которых на компенсацию не купишь. Спрос на них растет, и удовлетворить его не помогают никакие добавки из казны. Отсюда – перебои с закупками и поставками, километровые очереди в аптеках, просроченные рецепты и даже человеческие жизни, принесенные в жертву «нерезиновому» бюджету Минздравсоцразвития.

По словам экспертов, выход из тупика донельзя прост: увеличить финансирование, запретить обмен «натуральной» лекарственной льготы на деньги и одновременно распространить на все остальное население механизм возмещения стоимости лекарств. Именно так работает лекарственное обеспечение в Европе. Например, в Швеции все тяжелые больные получают лекарства бесплатно. В то же время остальным возмещают часть «лекарственных» трат после того, как они превзошли определенную сумму. По словам Ларисы Попович, российскому бюджету такая реформа обойдется в 160 млрд. рублей в год. Не так много, если сравнить эту сумму со сметой Олимпиады в Сочи или чемпионата мира по футболу. Но репутация «великой спортивной державы» государству дороже, чем здоровье ее граждан.