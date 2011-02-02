Тысяча без тысячи

Недавно аудиторы Счетной палаты РФ провели масштабную проверку Пенсионного фонда России. Результаты оказались неприятным сюрпризом для 4 млн. граждан, поверивших навязчивой рекламе и вступивших в программу государственного софинансирования пенсий. В народе она известна как «тысяча на тысячу»: всем, кто внесет на специальный счет от 2 до 12 тыс. руб. в год, государство обещает к моменту назначения пенсии вернуть эту сумму в удвоенном размере. Проверяющие выяснили, что более 4 млрд. рублей, поступившие от граждан в ПФР, почти два года лежали мертвым грузом вместо того, чтобы работать в инвестпроектах и приносить доход.

Накопление со знаком «минус»

Как пояснили в Пенсионном фонде, схема работы со средствами, внесенными по программе софинансирования, довольно проста. Сначала деньги некоторое время хранятся в ПФР. Потом они передаются туда же, где сейчас аккумулируется накопительная часть пенсии, – либо в выбранную управляющую компанию, либо, по умолчанию, во Внешэкономбанк. Государство вносит обещанную «добавку» как раз в момент передачи. Выплата должна начаться после назначения пенсии.

Все время до начала выплаты деньги якобы работают – вкладываются Пенсионным фондом или управляющей компанией в различные проекты, благодаря которым накопления увеличиваются. Однако «счастливых» получателей, по словам экспертов, неизбежно подстережет неприятное открытие. Пообещав удвоить накопления, государство палец о палец не ударило, чтобы создать грамотные механизмы инвестирования. В итоге средства неизбежно обесцениваются в ходе инфляции.

«Проблема в том, что государство взяло на себя обязательство удваивать номинал, но не реальную ценность внесенных гражданином денег, – поясняет Оксана Синявская, заместитель директора Независимого института социальных проблем. – «Тысячу на тысячу» оно сейчас прибавляет. Но за то, что к моменту выплаты две тысячи превратятся в 2 копейки, никто ответственности не несет».

Справка «АН» Программа государственного софинансирования пенсий стартовала в октябре 2008 года. Уже в процессе разработки авторы «ноу-хау» заявили, что аналогов таким программам в мире не существует. Надо отметить, что само заявление о готовности удваивать пенсионные деньги граждан в тот момент прозвучало довольно странно: как раз грянул мировой кризис. Но от своих замыслов власть имущие не отступили. «Государство в первую очередь стремилось не столько обогатить россиян, сколько приучить их к накопительной системе и немного подтолкнуть мышление к «западным» стандартам, – говорит Валерий Виноградов, советник президента Национальной ассоциации некоммерческих пенсионных фондов. – Для подавляющего большинства граждан «накопилка» остается чем-то непонятным, а главное – абсолютно ненужным. Между тем неизбежный дефицит в распределительной системе заставляет власть делать ставки именно на добровольные накопления». Первый год работы принес весьма неутешительные результаты: в софинансировании поучаствовали чуть более миллиона человек. Провал списали на мировой кризис и недостаточную информированность населения. После ситуация, как отметили разработчики, стала налаживаться, и 4 млн. участников к сегодняшнему дню в ПФР считает вполне приемлемым результатом. Правда, как отмечает заместитель директора Независимого института социальных проблем Оксана Синявская, это весьма сомнительный повод для довольства. Потенциальных участников программы в стране – 70 млн. человек, и тот же ПФР в 2008-м заявлял, что уже в первые годы планирует привлечь к участию не менее 16 млн. граждан. Вряд ли этим планам суждено сбыться: еще одна проверка Счетной палаты – и никакая реклама уже не поможет.

Потерянные 10 млрд.рублей

На эту коллизию и обратила внимание Счетная палата. Проверка показала, что ситуация с инвестированием средств программы «тысяча на тысячу» еще хуже, чем со взносами на накопительную часть. Они тоже должны увеличиваться в результате инвестирования. Но эксперты уже не первый год твердят, что доходность 90% всего «накопительного» капитала (именно столько сегодня находится в ведении государственной управляющей компании – Внешэкономбанка) стабильно ниже инфляции. По словам депутата Госдумы (фракция «Справедливая Россия»), члена Комитета по бюджету и налогам Валерия Гартунга, реальная ценность накопительной части ежегодно уменьшается минимум на 5%. Однако средства программы софинансирования тают еще быстрее.

Как пояснили в ПФР, поступившие средства накопительных взносов фонд имеет право инвестировать до момента их передачи управляющей компании. Этот период составляет около года. В ПФР охотно используют возможность сохранить ценность накоплений граждан. Зато для программы «тысяча на тысячу» правила не в пример суровее. Деньги должны переводиться в управляющие компании и негосударственные фонды ежеквартально. За это время вложить их в «долгие» ценные бумаги невозможно. А разместить на депозитных счетах (что принесло бы неплохой доход) не разрешает законодательство: такой нормы в документах сегодня нет, в повестке дня Госдумы – тоже.

Получилось, что чиновники, заявив о создании условий для накопления средств, выстроили схему для их скорейшего исчезновения. Которое, кстати, уже вовсю идет. После проверки Счетной палаты независимые эксперты провели специальные расчеты и выяснили, что при грамотном подходе «забытые на счетах» 4 с лишним миллиарда могли бы принести около 10 млрд. дохода! Вот вам и «софинансирование»…