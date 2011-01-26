//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Соцпакет

Прописка для автомобиля

№ 3(244) от 27.01.2011 [«Аргументы Недели », подготовила Надежда ЛАРИНА ]

Прописка для автомобиля
Фото с сайта http://www.e1.ru

Недавно я переехал из столицы на постоянное место жительства в г. Одинцово в Подмосковье. Нужно ли мне снимать машину с учета в Москве и заново регистрировать в ГИБДД Московской области? Николай Перваков

Как пояснил «АН» заместитель начальника отдела Департамента обеспечения безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации Сергей Фомочкин, перерегистрация автомобиля после смены места прописки сегодня является обязательной. Эта норма содержится в Приказе №1001 МВД РФ т 24 ноября 2008 г. «О порядке регистрации транспортных средств». В пункте 5 Приказа перечисляются случаи, в которых владельцы ТС обязаны снять автомобиль с учета и зарегистрировать в другом подразделении ГИБДД. В числе причин значится и смена регистрации по месту жительства. Автовладельцы, которые не провели «переучет», подпадают под действие статьи 19.22 КОаП. Она предусматривает штраф 100 рублей.

По словам руководителя общественного объединения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслава Лысакова, правилам следуют далеко не все водители. На нарушении регистрационных норм попадаются единицы. Чтобы выявить неправильную «прописку» машины, инспектор ГИБДД должен попросить у водителя паспорт. Это случается довольно редко. Однако нарушение наверняка обнаружится при прохождении техосмотра. В Подмосковье его разрешено проходить только по месту регистрации собственника, и «московские» номера вызовут вопросы. Поэтому позаботиться о перерегистрации автомобиля все же необходимо.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Мнение

Игра престолов или корпораций: какая страна станет сверхдержавой в 21 веке?

Игра престолов или корпораций: какая страна станет сверхдержавой в 21 веке?

Идеальное и материальное, свет и тьма, тело и душа, правое и левое, свой и чужой... Восток и Запад. Как часто мы ловим себя на мысли, что оцениваем происходящее с нами в крайних суждениях: черное или белое, не сразу замечая оттенки и яркие краски, простирающиеся в этом спектре?

//В мире

Украинский политолог раскрыл вину Януковича в развязывании войны в Донбассе

Украинский политолог раскрыл вину Януковича в развязывании войны в Донбассе

Бывший президент Украины Виктор Янукович и его команда несут ответственность за начало военного конфликта на территории Донбасса. Такую точку зрения озвучил киевский политический эксперт Даниил Богатырев.

//В мире

Названо вероятное место для бегства Порошенко в случае угрозы тюрьмы на Украине

Названо вероятное место для бегства Порошенко в случае угрозы тюрьмы на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко может сбежать в Лондон в случае угрозы тюремного заключения на родине. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной интернет-прессы.

//новости партнеров

//Экономика

Эксперт рассказал, куда катится российская валюта

Эксперт рассказал, куда катится российская валюта

Аналитик Сергей Суверов рассказал, как долго будет опускаться российский рубль. В понедельник, 19 августа, курс доллара перешагнул отметку в 67 рублей, чего не было с середины февраля текущего года.

//В мире

Киевский аналитик назвал необходимый первый шаг для «освобождения» Донбасса

Киевский аналитик назвал необходимый первый шаг для «освобождения» Донбасса

Украинский эксперт Вадим Хомаха рассказал, какие действия должен предпринять Киев, чтобы вернуть под свой контроль Донбасс. Точка зрения аналитика приведена в заметке, опубликованной в интернете.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Политолог обнародовал прогноз о самоуничтожении независимой Украины

Политолог обнародовал прогноз о самоуничтожении независимой Украины

Украина является страной, которая запрограммирована на самоуничтожение. Такую точку зрения некоторое время назад озвучил в разговоре с представителями СМИ политический эксперт Ростислав Ищенко.

//Общество

Облако радиации распространяется, а в России станции мониторинга перестали выходить на связь после взрыва под Северодвинском

Облако радиации распространяется, а в России станции мониторинга перестали выходить на связь после взрыва под Северодвинском

Сразу же после взрыва на военном объекте в Северодвинске две станции мониторинга радиации в Дубне и Кирове перестали отправлять свои данные международным организациям. Наблюдатели продолжают ждать отчетов

//Здоровье

Ранний симптом развития инфаркта в скором будущем выявили исследователи из США

Ранний симптом развития инфаркта в скором будущем выявили исследователи из США

Специалисты, проводящие исследования в области здравоохранения, определили ранний признак развития инфаркта миокарда в ближайшем будущем. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах прессы.

//Политика

Макрон заявил, что считает Россию европейской страной

Макрон заявил, что считает Россию европейской страной

Лидер Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что считает Россию европейской страной и верит в Европу «от Лиссабона до Владивостока».

//Новости партнеров

//Происшествия

Крыса покусала сотрудника столичного супермаркета

Крыса покусала сотрудника столичного супермаркета

В московскую больницу доставили сотрудника одного из столичных супермаркетов, на которого напала крыса на рабочем месте. Отмечается, что инцидент произошёл в магазине на Совхозной улице 17 августа.

//Общество

Водители и подмосковные зоозащитники спасли собаку, которую тащили по шоссе, привязав к авто

Водители и подмосковные зоозащитники спасли собаку, которую тащили по шоссе, привязав к авто

В эти выходные на одной из московских дорог заметили, как водитель привязал собаку к машине и тащит алабая прямо по проезжей части. У собаки были изранены лапы, она не могла идти

//Новости СМИ2

//В мире

В США новую болезнь лёгких связывают с вейпом

В США новую болезнь лёгких связывают с вейпом

В Соединённых Штатах любители вейпить столкнулись со странной болезнью лёгких. На данный момент зафиксировано уже 94 случая заболевания в американских 14 штатах.

//Происшествия

В Питере из окна дома выкинули двух щенков

В Питере из окна дома выкинули двух щенков

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с животными. Согласно источнику, в воскресенье, 18 августа, неизвестный выбросил из окна двух щенков.

//В мире

Украина арестовала танкер, подозреваемый в поставке топлива Черноморскому флоту

Украина арестовала танкер, подозреваемый в поставке топлива Черноморскому флоту

Стало известно об аресте в Украине танкера Mriya, который якобы поставляет топливо для Черноморского флота в Севастополь. Отмечается, что 11 августа на борту судна прошли обыски.

//В мире

Выборы в Рижскую думу: кандидат Олег Буров не намерен быть «клоном» Ушакова

Выборы в Рижскую думу: кандидат Олег Буров не намерен быть «клоном» Ушакова

Дебаты в Рижской думе продолжаются. Два кандидата в градоначальники пытаются убедить присутствующих, что только они могут «дать жизнь» столице Латвии. Два кандидата – Олег Буров и Виестурс Зепс.

//Происшествия

Два ребёнка упали в реку в Ставропольском крае, один погиб

Два ребёнка упали в реку в Ставропольском крае, один погиб

В понедельник, 19 августа, двое маленьких детей упали в реку в Пятигорске. Отмечается, что двухлетнего ребёнка удалось спасти и отправили в больницу, а трёхлетний погиб на месте.

//Шоу-бизнес

Собчак научила определять, чего боятся кумиры миллионов

Собчак научила определять, чего боятся кумиры миллионов

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала, что определить тайные страхи знаменитостей можно довольно легко – стоит лишь взглянуть на их фотографии.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

"Мне понятна его боль", - Богомолов о драке с Виторганом

"Мне понятна его боль", - Богомолов о драке с Виторганом

Режиссер Константин Богомолов вспомнил про драку с актёром Максимом Виторганом, которая произошла из-за телеведущей Ксени Собчак в январе. Знаменитость признался, что не умеет решать вопросы кулаками, а за грубые слова всегда извиняется.

//Общество

Почему в России стали реже жениться?

Почему в России стали реже жениться?

В России молодые люди предпочитают сожительство вступлению в брак. С каждым годом всё меньше пар решаются узаконить свои отношения. Специалисты нашли несколько причин, объясняющих подобные тенденции.

//Наука

Эксперименты над человеком не остановить: биоэтика уступает научным и коммерческим интересам

Эксперименты над человеком не остановить: биоэтика уступает научным и коммерческим интересам

Японские учёные официально объявили о планах выращивания человеческих клеток в эмбрионах мышей и крыс с целью дальнейшей пересадки их суррогатным животным. Испанские же специалисты рассказали на днях об удачном эксперименте по созданию химеры (гибрида) человека и обезьяны.

//В мире

Саудовская Аравия хочет построить сверхгород будущего посреди пустыни

Саудовская Аравия хочет построить сверхгород будущего посреди пустыни

Это не первый парадайз-сити, задуманный саудитами. Еще в 2005 году шейхи КСА заявляли о планах построить мегагород на берегу Красного моря, но планы так и остались на бумаге.

//Общество

У мусоровоза в Севастополе отказали тормоза: 15 машин повреждены

У мусоровоза в Севастополе отказали тормоза: 15 машин повреждены

Авария в районе севастопольской Молочной балки у спуска на улицу Шабалина собрала больше десяти машин, которые разбросаны вдоль дороги

//Происшествия

Студент выпал из окна дома в Москве

Студент выпал из окна дома в Москве

В понедельник, 19 августа, в Москве из окна третьего этажа съемной квартиры на Рязанском проспекте выпал 17-летний подросток. Отмечается, что молодой человек был совершенно голый.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Григорий Лепс показал длинноногую жену на отдыхе
2

Актриса Любовь Толкалина всколыхнула сеть, выложив фото в прозрачном пляжном платье в Крыму
3

Бывший муж Екатерины Климовой женится на звезде сериала "Саша + Маша"
4

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
5

"Он был тихий и спокойный, участвовал в Олимпиадах", 16 летний благополучный подросток зарубил всю семью

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры