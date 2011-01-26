Прописка для автомобиля

Недавно я переехал из столицы на постоянное место жительства в г. Одинцово в Подмосковье. Нужно ли мне снимать машину с учета в Москве и заново регистрировать в ГИБДД Московской области? Николай Перваков

Как пояснил «АН» заместитель начальника отдела Департамента обеспечения безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации Сергей Фомочкин, перерегистрация автомобиля после смены места прописки сегодня является обязательной. Эта норма содержится в Приказе №1001 МВД РФ т 24 ноября 2008 г. «О порядке регистрации транспортных средств». В пункте 5 Приказа перечисляются случаи, в которых владельцы ТС обязаны снять автомобиль с учета и зарегистрировать в другом подразделении ГИБДД. В числе причин значится и смена регистрации по месту жительства. Автовладельцы, которые не провели «переучет», подпадают под действие статьи 19.22 КОаП. Она предусматривает штраф 100 рублей.

По словам руководителя общественного объединения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслава Лысакова, правилам следуют далеко не все водители. На нарушении регистрационных норм попадаются единицы. Чтобы выявить неправильную «прописку» машины, инспектор ГИБДД должен попросить у водителя паспорт. Это случается довольно редко. Однако нарушение наверняка обнаружится при прохождении техосмотра. В Подмосковье его разрешено проходить только по месту регистрации собственника, и «московские» номера вызовут вопросы. Поэтому позаботиться о перерегистрации автомобиля все же необходимо.