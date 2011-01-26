Отделить курорты от лекарств

Я участник войны, федеральный льготник. В конце декабря на страницах «АН» в материале «Делим льготы» прочел, что с 1 января у меня появилось право разделить «медицинскую» часть соцпакета на две части (бесплатные лекарства и бесплатное санаторное лечение). А также в ближайшее время выбрать, в какой форме – натуральной или денежной – получить каждую из них. Однако в Управлении Пенсионного фонда мне сказали, что ничего не знают о переменах. Подскажите, на какой документ можно сослаться? С уважением, Леонид Сергеев, Красноярск

Сослаться следует на Закон от 08.12.10 №345-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной социальной помощи». Он устанавливает, что с 1 января 2011 года соцпакет включает три элемента: лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд к месту лечения и обратно. С формой получения «транспортной» части соцпакета на 2011 год надо было определиться до 1 октября прошлого года, сейчас изменить ее уже нельзя. Зато те, кто хочет в наступившем году получать деньги вместо лекарств или отдыха в санатории (либо, напротив, вернуться к натуральной форме), вправе поменять свое решение в течение ближайших трех месяцев. Денежная компенсация за лекарства в этом году составит 543 руб. в месяц, за санаторное лечение – 84 рубля. Все желающие могут подать заявление в ПФР до 1 апреля. Новый порядок начнет действовать с 1-го числа месяца, следующего за подачей заявления.