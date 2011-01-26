Фонд содействия «равенству» граждан

В начале 2011 г. Президент РФ Дм. Медведев подписал закон, продлевающий работу Фонда содействия реформированию ЖКХ. Трехлетний опыт работы Фонда свидетельствует: избранные государством подходы к решению «аварийных» проблем еще очень долго не избавят страну от ветхого жилья, в котором сегодня ютятся 4,5 млн. россиян.

Фонд содействия реформированию ЖКХ был создан в июле 2007 года. Объем взноса из госбюджета составил 240 млрд. рублей. На работу с ветхим жильем отвели 40% этой суммы. Предполагалось, к концу 2010 г. фонд полностью передаст регионам заложенные в него средства, а россияне смогут забыть о том, что такое протекающие крыши и послевоенные бараки. В планы входил не только ремонт крыши, но и капитальный ремонт комнат, а именно установка двери марио риоли, батарей и т.д.

На момент начала своей работы Фонд брался на паях с регионами профинансировать снос и отстройку 11 млн. кв. м жилья. Уже тогда эксперты указали: обязательства ничтожны по сравнению с общим масштабом проблемы. Но «выделенных средств едва хватит на расселение десятой части аварийных домов, – говорит Галина Хованская, депутат Госдумы (фракция «Справедливая Россия»). – Фактическая площадь аварийного жилья в регионах, по оценкам Росстата, приближается к 100 миллионам кв. метров. Тем не менее даже скромные цели, поставленные перед Фондом, достигнуты не были».

В середине прошлого года Счетная палата обнародовала результаты проверки Фонда. Как выяснилось, запланированная работа по расселению авариек была выполнена менее чем наполовину. Парадоксально, но причина – не в нехватке денег, а как раз наоборот: значительная часть средств Фонда осталась невостребованной. А некоторым регионам даже пришлось вернуть уже полученные транши!

«Проблема в том, что Фонд, выделяя деньги на строительство нового жилья, исходит из фиксированной цены квадратного метра, установленной Минфином и Минэкономразвития, – поясняет Светлана Разворотнева, член Общественной палаты. – Цифры в среднем по стране установлены на уровне 30 тысяч рублей за кв. метр. Найти компанию, которая построит или продаст жилье по такой цене, практически невозможно».

Выйти из тупиковой ситуации поможет только пересмотр указанных нормативов в Минфине и в Минэкономразвития. Однако на этот шаг в министерствах вряд ли решатся. Увеличишь стоимость метра – автоматически придется снижать плановые показатели по вводу нового жилья. В Кремле за такое по головке не погладят. Между тем Фонд содействия реформированию ЖКХ сегодня является одной из самых богатых отечественных госкорпораций. И при этом регулярно попадается на неэффективном распоряжении государственными средствами. Например, в уже упомянутом июньском отчете Счетной палаты отмечено, что руководство госкорпорации располагает огромными прибылями от размещенных на депозитных счетах временно свободных сумм (тех, что еще не ушли в регионы). Только за 2009 год «навар» составил около 23 млрд. рублей. Однако на реализацию основных программ дополнительно выделили только 3,7 миллиарда. При этом наблюдательный совет настоятельно рекомендовал правлению фонда не увеличивать лимиты финансовой поддержки региональных программ по расселению и сносу аварийного жилья. Другими словами, рекомендовал 19,3 млрд. рублей употребить на другие цели.

К счастью, народные деньги спасла Генпрокуратура. В апреле 2009 г. проверяющие уличили руководство Фонда: выяснилось, что на собственные зарплаты чиновники в 2008 г. потратили 234,9 млн. рублей (по штатному расписанию в компании на тот момент числилось 97 человек). В среднем выходит по 2,4 млн. рублей на «нос». Такими темпами за пару месяцев вместо реконструкции пары бараков у «работяг» из Фонда может появиться по хорошенькой квартирке с евроремонтом. Из этих 230 млн. руб. с «хвостиком» 55 млн. потрачено на бонусы руководителям корпорации – генеральному директору и шести членам правления. Для сравнения: примерно столько же пустили на финансирование ремонта 77 многоквартирных домов в Томской области!

В минувшем декабре точку в скандальной истории поставила Госдума. Как сообщил «АН» руководитель Комитета Госдумы по экономической политике Евгений Федоров, Фонд представил депутатам достоверные сведения о том, что деньги возвращены в бюджет Фонда и уже пущены на реализацию основных программ. Зарплаты решено было сократить на 30%. 1 млн. 680 тыс. руб. в год – тоже неплохо! Всего-то в 32 раза больше, чем минимальная зарплата, которую получают многие россияне.