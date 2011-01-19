У женщин появится выбор

Скандальный новый порядок расчета пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком будет пересмотрен. Соответствующий законопроект на днях внесен в Госдуму РФ.

Как писали «АН» в материале «Матерей оставили без денег» (№51 за 2010 г.), наибольшее возмущение женщин вызвало правило, по которому расчетный период для определения пособия увеличился до двух лет. В результате женщины, уходящие в декрет в 2011 году, должны были получить пособие в разы меньше, чем то, на которое надеялись. Прокатившаяся по стране волна возмущения заставила чиновников скорректировать правила. Согласно законопроекту, 2011 год становится переходным периодом. Вплоть до декабря женщины, которые собираются в «детский» отпуск, вправе самостоятельно выбрать, в каком порядке рассчитывать пособия. С 1 января 2012 г. эта привилегия исчезнет.