Телефоны под запретом

Госдума РФ положила конец многочисленным дискуссиям о возможности пользоваться мобильными телефонами во время сдачи Единого государственного экзамена. Законопроект, запрещающий использование мобильников на ЕГЭ, принят в третьем, окончательном, чтении.

Напомним, что в апреле минувшего года подобную меру предложил ввести Рособрнадзор. Минобрнауки подготовило соответствующий приказ, который обязывал сдавать телефоны при входе в аудиторию и предусматривал штраф за нарушение правил. Документ не прошел утверждение в Минюсте: там сочли, что такой порядок ущемляет права школьников. Однако многочисленные нарушения во время минувшей экзаменационной кампании заставили вернуться к теме. Отныне телефонный запрет будет закреплен в законе «Об образовании». Разъяснения по конкретному применению этого запрета, скорее всего, появятся ближе к весне.