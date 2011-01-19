Детей больше – плата меньше

Региональным властям разъяснили порядок выплаты компенсаций семьям, в которых дети посещают дошкольные учреждения.

Согласно поправкам в закон «Об образовании», данная компенсация не должна опускаться ниже 20% от суммы родительской платы при посещении детсада одним ребенком. Половину стоимости будут платить те, кто водит в детсад двоих. Семьи, в которых садик посещают трое и более детей, должны получать компенсацию 70%. При этом регионы вправе сами определять категории семей, которым положены такие выплаты. Средства предписано изыскивать в региональных бюджетах.