Три года ждать не нужно

Правительство РФ уточнило порядок распоряжения средствами материнского капитала. С 1 января этого года можно по-прежнему тратить «материнские» средства на улучшение жилищных условий сразу же после получения сертификата.

Правило распространяется только на ситуации, когда средства материнского капитала идут на погашение жилищного кредита. Ранее такая мера уже вводилась и распространялась на кредиты, взятые до 31 декабря 2010 года. Она оказалась очень популярной: ей воспользовались 300 тыс. российских семей, которые погасили займы на общую сумму 89 млрд. рублей. Теперь гасить кредиты «материнскими» деньгами разрешено и в 2011 году. На сегодняшний день размер материнского капитала составляет 365 689 рублей. По сравнению с прошлым годом сумма подросла более чем на 22 тыс. рублей.