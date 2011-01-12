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Вопросы по содержанию

№ 1(242) от 13.01.2011 [«Аргументы Недели », подготовила Екатерина ДУВАНИДИ ]

Вопросы по содержанию

Сколько рублей в месяц должны получать пенсионеры, заключившие договор пожизненного содержания с иждивением? В редакцию пришло немало писем с таким вопросом. И неудивительно: законодатели никак не могут принять норму, которая разрешила бы все сомнения по этому поводу.

В России широко распространены случаи, когда одинокий пенсионер передает в собственность доверенному лицу или организации свою квартиру, а взамен ежемесячно получает деньги, товары, услуги. В юриспруденции эта практика называется «пожизненное содержание с иждивением». В Гражданском кодексе значится, что минимальная стоимость месячного содержания по такому договору не может быть меньше двух минимальных размеров оплаты труда (п. 2 ст. 602 ГК РФ), установленных на 1 января 2001 года. В то время МРОТ равнялся 100 рублям. С 2009 г. размер МРОТ для выплаты зарплаты подняли до 4330 рублей. При этом «для иных целей» (например, исчисления штрафов) сумма осталась прежней. В итоге с исходной суммой для вычисления стоимости услуг по договору пожизненного содержания возникла путаница.

В 2008 г. в дело вмешался Конституционный суд (КС РФ). Исчисление минимальной стоимости содержания исходя из суммы в 100 рублей признали противоречащим Конституции РФ. Это было зафиксировано в Постановлении КС РФ от 27.11.2008 года №11-П. Однако там же судьи констатировали: «сторублевая» норма утратит силу только после того, как законодатели примут специальный нормативный акт с указанием нового минимального размера. Госдуме было предписано принять такой законопроект не позднее 1 июля 2009 года. Дума указание до сих пор не выполнила. Поэтому, несмотря на неконституционность нормы, стоимость пожизненного содержания до сих пор составляет 200 рублей. 

Как пояснили в Комитете по законодательству Госдумы РФ, сейчас на рассмотрении находится законопроект, который должен связать минимальный размер выплат с прожиточным минимумом. Принять его депутаты планируют в ближайшее время.

Проблемы возникают и при толковании нормы Гражданского кодекса, гласящей, что «в заключенном договоре должна быть указана стоимость всего объема пожизненного содержания с иждивением». Это позволяет некоторым организациям, заключающим договоры, сделать вывод, будто обязанности прекратятся после выплаты некоей указанной в договоре общей суммы. На самом деле – не так.

Как поясняет Павел Крашенинников, председатель профильного Комитета Госдумы, «в пункте 1 статьи 605 Гражданского кодекса указано, что обязанности прекращаются только со смертью получателя услуг. Иные толкования незаконны».

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