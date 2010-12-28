Пострадавшим от радиации
№ 51(241) от 29.12.2010 [«Аргументы Недели », подготовила Надежда ЛАРИНА ]
Госдума РФ приняла закон об увеличении выплат гражданам, получившим сверхнормативные дозы радиоактивного облучения (за исключением «чернобыльцев», которые получают пособия в особом порядке). Последний раз эти пособия, в отличие от «чернобыльских», повышались в 2001 году.
С 1 января 2011 г. ежемесячные компенсации составят от 210,26 до 420,49 руб. в зависимости от дозы облучения. На сегодняшний день выплаты колеблются от 100 до 200 руб. соответственно.
Кроме того, закон подразумевает, что отныне данные пособия будут индексироваться ежегодно.
На их повышение в 2011 г. из госбюджета выделено почти 11 млн. рублей.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес