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Пострадавшим от радиации

№ 51(241) от 29.12.2010 [«Аргументы Недели », подготовила Надежда ЛАРИНА ]

Пострадавшим от радиации

Госдума РФ приняла закон об увеличении выплат гражданам, получившим сверхнормативные дозы радиоактивного облучения (за исключением «чернобыльцев», которые получают пособия в особом порядке). Последний раз эти пособия, в отличие от «чернобыльских», повышались в 2001 году.

С 1 января 2011 г. ежемесячные компенсации составят от 210,26 до 420,49 руб. в зависимости от дозы облучения. На сегодняшний день выплаты колеблются от 100 до 200 руб. соответственно.

Кроме того, закон подразумевает, что отныне данные пособия будут индексироваться ежегодно.

На их повышение в 2011 г. из госбюджета выделено почти 11 млн. рублей.

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