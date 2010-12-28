Мамочкины радости

С января материнский капитал существенно вырастет, а возможности его использования расширятся.

Согласно принятому 13 декабря Госдумой закону, в 2011 г. сумма материнского капитала составит 365 тыс. рублей. По сравнению с уходящим годом выплата увеличится на 22 тыс. рублей.

Те, кто решит потратить деньги на улучшение жилищных условий, теперь могут использовать средства при строительстве жилья своими силами (раньше было обязательно привлечение подрядной организации).

Деньги разрешено потратить и на реконструкцию существующего жилья. Для этого к заявлению надо будет приложить документ, свидетельствующий, что после такого «ремонта» увеличится жилая площадь. Кроме того, право на материнский капитал получат родители детей, умерших на первой неделе жизни.