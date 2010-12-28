Троекратное повышение

В 2011 г. пенсии будут проиндексированы три раза. Об этом глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил министру здравоохранения и социального развития Т. Голиковой на заседании в министерстве.

По словам Дроздова, 1 февраля на 8% вырастут трудовые пенсии. Эта индексация будет самой массовой и затронет более 36 млн. человек. Следующие индексации пройдут 1 апреля и 1 августа. Они коснутся получателей социальных пенсий (инвалидов и лиц, не имеющих достаточного стажа). Суммарный рост таких выплат за 2011 год составит 9,1%. Кроме того, с 1 апреля на 6,5% увеличатся единовременные денежные выплаты.