Делим льготы

С 1 января 2011 г. заработает новый порядок предоставления набора социальных услуг федеральным льготникам. Отныне желающие обретут право выбирать, в какой форме – натуральной или «денежной» – они получат каждую из трех входящих в набор услуг.

Прежде социальный пакет делился на две части: льготный проезд и лекарственное обеспечение вкупе с санаторно-курортным лечением. С 1 января «медицинская» часть соцпакета также может быть разделена. Отказ от лечения в санатории в правительстве РФ оценили в 84 руб., компенсация за лекарства составит 543 рубля. Общая стоимость соцпакета равняется 705 рублям.

Правила распространяются на инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, граждан, имеющих награду «Житель блокадного Ленинграда», инвалидов (в т. ч. детей). Чтобы выбрать удобный порядок, необходимо подать заявление в отдел социальной защиты. Льготы по новым правилам будут предоставляться с 1-го числа следующего за заявлением месяца.