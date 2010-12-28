Матерей оставили без денег

Ведомство г-жи Голиковой довело россиян до точки кипения. На днях к зданию Минздрава в Москве протестовать против антисоциальной политики вышли даже беременные женщины и молодые мамы. Одним из главных организаторов пикета выступила Диана Романовская – молодая мама и корреспондент «АН».

Слово разошлось с делом

Причиной пикета стал подписанный Президентом РФ Дм. Медведевым закон №343-ФЗ, кардинально меняющий порядок оплаты «социальных» отпусков – по болезни, беременности и родам, по уходу за ребенком. По словам руководителя гендерного комитета партии «Яблоко» Галины Михалевой, поправки, касающиеся молодых мам, будто бы специально засекретили. В многочисленных дискуссиях по поводу изменения порядка оплаты больничных листов, которые шли всю осень, «материнские» отпуска вообще не упоминались. Прочитав документ, женщины пришли в ужас: пособия, рассчитанные по новым правилам, в разы меньше тех, которые полагаются им по прежнему порядку.

«Мы пришли в первую очередь выразить свое недоумение по поводу двойственной политики нашей власти, – говорит Диана Романовская, – Совсем недавно президент в своем Послании больше часа рассказывал о поддержке семей с детьми. Спустя несколько дней выходит этот закон. За кого нас принимают?»

Раньше и теперь

Существовавший до настоящего момента принцип расчета «материнских» пособий был вполне гуманным. Для их вычисления использовалась общая сумма заработка за 12 месяцев перед декретным отпуском за вычетом выплат по больничным листам и «детским» отпускам. Ее делили на количество отработанных в этот период дней (проведенные на больничном и в отпуске за свой счет не считались), получая «среднедневной» заработок. Его умножали на 140 (количество «декретных» дней). Для вычисления пособия по уходу за ребенком до 1,5 года основой становились 40% среднемесячного заработка за тот же период.

Теперь за исходную сумму будет приниматься заработок за два года, предшествующих тому, в котором наступило право для такого отпуска. То есть абсолютно у всех женщин, собирающихся родить в 2011 году, за основу для расчета возьмут суммарную зарплату, полученную с 1 января 2009 по 31 декабря 2010 года с теми же вычетами, что и прежде. Делить ее будут на 730 – общее количество дней за два года вне зависимости от того, сколько среди них именно рабочих.

«В 2009 году я закончила институт и работала всего несколько месяцев. В 2010-м больше полугода провела в отпуске за свой счет по инициативе работодателя, – приводит пример одна из участниц пикета. – При новом расчете пособие по уходу за ребенком составит 2 тысячи рублей в месяц, хотя

могло быть в несколько раз больше. И это называется «поддержка» семей с детьми?»

«По логике законодателей, женщина теперь должна планировать свою беременность за два года и все это время пахать как лошадь, без больничных и выходных! – добавляет Марина Ожегова, представитель организации многодетных семей «Много деток – хорошо!». – В самую ужасную ситуацию попадают те, у кого уже есть дети и на больничный приходится уходить регулярно. Вряд ли эти женщины захотят теперь рожать второго или третьего…»

Дополнительный аргумент Небольшую льготу новый закон дает женщинам, которые в 2009–2010 гг. уже побывали в «материнских» отпусках. Им разрешено выбрать для исчисления заработка любой другой год из предшествующих нынешнему декрету. Тем не менее, по мнению экспертов, у огромного количества женщин в результате получится сумма значительно ниже МРОТ, который сегодня составляет 4330 рублей.

Односторонний разговор

Спустя полчаса после начала пикета женщин пригласили в здание на встречу с представителями министерства. Поговорить с недовольными согласились руководитель Фонда социального страхования Сергей Афанасьев и заместитель министра Юрий Воронин. Однако встреча глубоко разочаровала участниц. По их словам, на женщин смотрели, как на попрошаек, которые не умеют читать законы.

«Господин Воронин постоянно противоречил сам себе, – рассказала «АН» Анастасия Ермакова, одна из организаторов пикета. – В самом начале встречи он заявил, что в ФСС нет денег, чтобы выплачивать пособия в прежнем порядке. Нам сообщили, что на одну мамочку уходит сумма, в 16 раз превышающая ежегодные отчисления взносов в ФСС с ее зарплаты. Так что главная цель реформы – сэкономить средства. Зато в ходе разговора он, словно заведенный, повторял, что снижение пособий почувствуют максимум 3% женщин, а у большинства выплаты не уменьшатся. Попытки доказать, что эти два фактора – взаимоисключающие, успеха не имели».

Несмотря на все сложности, несколько предложений протестующих чиновники назвали «поводом для обсуждения». В частности, Диана Романовская предложила отодвинуть время вступления закона в силу и не распространять его на тех, кто уже вынашивает ребенка. В министерстве попросили изложить идею в письменном виде и обещали обсудить ее.

Обойти острую тему чиновники не смогут. На следующий день после пикета Президент РФ Дм. Медведев призвал специалистов Минздрава пересмотреть введенный порядок. «То, что президент обратил внимание на проблему, дает существенную надежду на корректировку закона, – отмечает Олег Шеин, депутат Госдумы (фракция «Справедливая Россия»). – За реализацией собственных инициатив он, как правило, тщательно следит. Так что работа наверняка начнется». Немудрено: президента, в отличие от молодых мам, попрошайкой не выставишь…