Селяне, добро пожаловаться!
№ 50(240) от 23.12.2010 [«Аргументы Недели », подготовила Надежда ЛАРИНА ]
Общественная палата РФ начала подготовку доклада, предназначенного для заседания Рабочей группы по агропромышленному комплексу и продовольственным рынкам. Впервые к подготовке этого документа приглашаются все желающие.
Для тех, кто не понаслышке знаком с реалиями современной сельской жизни, открыта электронная «горячая линия». Там можно оставлять сообщения о проблемах, с которыми приходится сталкиваться. И в первую очередь – о противоправных действиях местных властей, случаях давления, бюрократических барьерах. Полученные данные будут переданы в Прокуратуру РФ и одновременно станут основой для готовящегося доклада.
Сообщения можно направлять на электронный адрес: apk-sos@oprf.ru.
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