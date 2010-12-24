Селяне, добро пожаловаться!

Общественная палата РФ начала подготовку доклада, предназначенного для заседания Рабочей группы по агропромышленному комплексу и продовольственным рынкам. Впервые к подготовке этого документа приглашаются все желающие.

Для тех, кто не понаслышке знаком с реалиями современной сельской жизни, открыта электронная «горячая линия». Там можно оставлять сообщения о проблемах, с которыми приходится сталкиваться. И в первую очередь – о противоправных действиях местных властей, случаях давления, бюрократических барьерах. Полученные данные будут переданы в Прокуратуру РФ и одновременно станут основой для готовящегося доклада.

Сообщения можно направлять на электронный адрес: apk-sos@oprf.ru.