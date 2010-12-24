«Вниз» больше не отправят

Президент РФ Дм. Медведев подписал закон, вносящий изменения в Гражданский процессуальный кодекс. Система пересмотра уже принятых судебных решений кардинально меняется.

Теперь вышестоящему суду, который рассматривает оспариваемое решение, запрещено «спускать» дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. Раньше такая практика была широко распространена. Кроме того, у суда, принявшего дело на пересмотр, появляется обязанность вести по нему полноценное производство: снова допрашивать свидетелей, экспертов и т.д. Сейчас законность решения проверяется исключительно по предоставленным документам.