Прибавка за диссертацию

С 1 сентября 2011 г. существенно повысятся стипендии аспирантам и докторантам российских вузов. Соответствующее постановление подписано правительством РФ.

Согласно документу, аспиранты очной формы обучения будут получать 2,5 тыс. рублей ежемесячно, а будущие доктора наук – 4 тыс. руб. (сегодня эти цифры составляют 1,5 тыс. и 2,5 тыс. соответственно).

Причем повышение – не последнее. В 2012/2013 учебном году выплаты снова подрастут: для учащихся в аспирантуре выплаты составят 6 тыс. руб., для докторантов – 10 тыс. рублей. Правда, повезет не всем. Повышение коснется лишь тех, кто готовит диссертации по естественно-научным и техническим дисциплинам. Их перечень будет подготовлен и опубликован Минобрнауки в ближайшее время.