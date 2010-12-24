Сколько стоит льготник?

Госдума приняла закон о нормативе ежемесячных финансовых затрат на граждан, имеющих право на дополнительное лекарственное обеспечение. По сравнению с прошлым годом существенных изменений не произошло.

С 1 января 2011 г. федеральный льготник, имеющий право на обеспечение лекарствами, изделиями медицинского назначения, а также лечебным питанием, обойдется государству в 570 руб. в месяц. В текущем году эта сумма составляла 541 рубль.