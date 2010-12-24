С 1 января 2011 г. увеличатся выплаты пострадавшим от несчастных случаев на производстве или профзаболеваний.

В новом году будет увеличена базовая сумма, исходя из которой исчисляется пособие. Она составит 68 586 рублей. Этим рост не ограничится: в 2012 г. размер «базы» вырастет до 72 701 рубля, в 2013 г. – до 76 699 рублей. Максимальный размер пособия в будущем году составит 53 740 рублей. Соответствующие расходы заложены в бюджет Фонда социального страхования РФ на следующий год.