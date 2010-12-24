Выгодный перерасчет

Президент РФ подписал закон, уточняющий порядок перерасчета пенсий для некоторых категорий граждан. Новый механизм будет более выгодным, чем прежний.

Согласно закону от 10.12.2010 №354-ФЗ, «свежие» правила коснутся военных пенсионеров, бывших работников МВД, пожарных, а также тех, кто служил в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы. Изменения распространяются на пенсии за выслугу лет, по инвалидности, по потере кормильца. Теперь увеличение размера пенсии будет производиться со дня наступления обстоятельств, влекущих такой перерасчет. Ранее пенсия в увеличенном размере начислялась только с первого числа следующего месяца. Примечательно, что новый порядок распространяется только на случаи перерасчета в сторону увеличения.

Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.