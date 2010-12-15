Штраф за опоздание

Роспотребнадзор напомнил пассажирам железнодорожного транспорта о праве потребовать компенсацию в случае опоздания поезда. Порядок получения разъяснен в специальном письме.

Согласно документу, пассажир имеет право потребовать компенсацию в случае задержки поезда более чем на час. Размер выплаты составляет 3% от стоимости проезда за каждый «просроченный» час. Максимальный размер суммы не может превышать цену билета. Для получения компенсации необходимо обратиться в суд по месту нахождения компании-перевозчика. При этом, как подчеркивается в письме, на досудебном этапе пассажир должен подать перевозчику претензию в письменном виде в течение 45 дней после инцидента. Письменно подтвердить ее рассмотрение железнодорожники обязаны в течение 30 дней. Без этого иск будет отклонен.