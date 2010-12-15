«Потолок» подвинули

Правительство РФ пересмотрело максимальный размер годовой заработной платы работника, с которой работодатель должен ежемесячно отчислять средства в государственные внебюджетные фонды (пенсионный, социального страхования и обязательного медицинского страхования). Заработки выше этого размера «социальному» налогообложению

не подлежат.

Согласно постановлению Правительства №993 от 27.11.10, предельная сумма увеличится в 1,5 раза и составит 463 тыс. руб. (ранее – 415 тыс. руб.). Соответственно от налогов освобождаются зарплаты более 38,5 тыс. руб. в месяц. Распоряжение касается как предприятий и организаций, так и индивидуальных предпринимателей. Напомним, что с 1 января 2011 г. общая сумма взносов во внебюджетные фонды составит 34% от фонда оплаты труда.