А как же в области балета?..

1 января 2011 г. должны обрести силу закона образовательные стандарты для средней школы. Руководители училищ творческой направленности в ужасе: их учреждения лишаются возможности работать по своим особым программам. Это означает, что творческое образование в России полностью уничтожается.

Обсуждение новых стандартов проходило в лучших традициях ведомства г-на Фурсенко. Представители творческих училищ, где профессиональное образование идет параллельно с общим, впервые попали на заседание в Минобрнауки только в начале декабря, где и озвучили убийственные решения. А великому пианисту Николаю Петрову, который попросил назвать имена авторов стандарта, в грубой форме посоветовали «не устраивать балаган».

«После этого я встал и ушел, – рассказал Николай Арнольдович корреспонденту «АН». – Мне оказалось не о чем говорить с людьми, которые полезли в сферу, где абсолютно не разбираются. Очень больно за наше творческое образование, которое они просто-напросто уничтожат!»

«Лично я после этого обсуждения горю желанием вывести господина Фурсенко на пенсию и поставить к балетному станку, – горько шутит Александр Якупов, директор Центральной музыкальной школы при Московской консерватории им. П.И. Чайковского. – Может, тогда он поймет всю глупость своего решения?»

Как рассказала «АН» депутат Госдумы, прима Большого театра Светлана Захарова, на грани гибели оказались хореографические и музыкальные училища, где ученики 5–9 классов совмещают обычные уроки с занятиями у балетного станка или музыкального инструмента. В Минобрнауки сочли, что осознанно выбрать профессию до 15 лет ребенок не может. Поэтому родители серьезно нарушают права своего отпрыска, когда отдают его учиться музыке или танцу. Незаконными признали и вступительные испытания для кандидатов на зачисление. Конституция гласит, что доступ к общему образованию в РФ должен быть свободным для всех. Так что просить юного танцора продемонстрировать гибкость или будущего музыканта исполнить пьесу теперь незаконно!

В Минобрнауки права детей понимают своеобразно. Чиновники сделали вид, будто учебных заведений для творчески одаренных детей не существует. В стандартах о них вообще не упомянули. В итоге с 1 января право стать танцором и музыкантом должен получить любой желающий. Причем полноценное профессиональное образование можно будет начать только после окончания 9-го класса, чтобы полностью исключить возможность «насилия» родителей над личностью ребенка. Подобное решение сводит на нет вековые наработки по воспитанию музыкантов и артистов балета. Но подчиненных г-на Фурсенко это не смущает.

«Пересмотреть учебные программы – значит уничтожить профессию «артист балета» как таковую. Наши программы оттачивались в течение трех веков! – говорит Галина Склярова, завуч Краснодарского хореографического училища. – Будущий танцор должен учиться 7 лет 10 месяцев. Понятно, что с 15 лет тратить столько времени никто не станет. К тому же в этом возрасте обучать хореографическим премудростям бессмысленно с точки зрения физиологии. Костно-мышечная система полностью сформирована, и полноценным артистом человек уже не станет».

«Такие решения убийственны! – возмущается Александр Якупов. – Для музыкального образования раннее начало обучения – залог успеха. Наши выпускники составляют большинство в российской и даже мировой музыкальной элите. В нашей школе учатся 900 детей, которых от рояля, что называется, за уши не оттащить. После принятия стандартов единственным выходом для них станут частные уроки. Оплачивать их смогут единицы. Но это нарушением прав детей министерству почему-то не кажется».