//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Соцпакет

Треть зарплаты – государству

№ 47(237) от 02.12.2010 [«Аргументы Недели », подготовила Надежда ЛАРИНА ]

Треть зарплаты – государству

С 1 января 2011 г. Россию ждет очередная «налоговая революция». Взносы, которые работодатели должны ежемесячно перечислять в федеральные социальные фонды (пенсионный, социального страхования, обязательного медицинского страхования), вырастут на 8% и составят 34% от фонда оплаты труда. Эксперты предрекают массовые неплатежи и возврат к ситуации конца 1990-х годов, когда 70% россиян получали зарплату в конвертах.

Переход на нелегальное положение

По замыслу Минфина, резкий рост социальных выплат – единственный шанс хотя бы частично снять острейший дефицит в государственных «копилках». Почти 30 млрд. руб. составляет дефицит бюджета Фонда социального страхования, который оплачивает больничные листы и декретные отпуска. Нехватка средств в фонде обязательного медицинского страхования в этом году составляет 5 млрд. рублей. Не спасает даже то, что социальные отчисления в России – и без того самые высокие в мире: в европейских государствах максимальный размер таких налогов не превышает 6–7%.

Примечательно, что положительного эффекта от предлагаемой реформы ожидает только Минфин. Экономисты уверены: большинство россиян уже в ближайшее время почувствуют падение зарплат и ослабление социальной защищенности. Намерения работодателей это подтверждают. Осенью Институт экономической политики попросил руководителей 570 предприятий и бюджетных учреждений обрисовать свою политику после 1 января 2011 года. Выяснилось, что 43% сокращают социальные расходы на персонал, 29% планируют сокращать штаты, 17% – снизят зарплату. Наконец, 10% опрошенных, не стесняясь, заявили, что собираются перейти на теневые схемы расчета с работниками.

«Как ни странно, я могу понять работодателей, которые вернутся к «серым» зарплатам, – говорит Сергей Храмов, генеральный инспектор труда федерального координационного совета профсоюзов СОПРОФ. – Они понимают: эти средства ни на йоту не улучшат положение работников их предприятий. Деньги будут сброшены в общегосударственные фонды, и никто никогда не узнает, на что они израсходованы. Немудрено, что работодатели стараются уходить от такой повинности».

По словам Храмова, в западных государствах работодатели одной отрасли имеют право заключать с профсоюзами соглашения и создавать отраслевые социальные фонды. Размеры отчислений устанавливаются по общей договоренности, и, как показывает практика, предложения увеличить взносы протестов не вызывают: предприниматели сами видят такую необходимость и понимают, куда конкретно уйдут их средства. В России шаг к подобной системе сделан 10 лет назад. Тогда Госдума в первом чтении приняла закон «О профессиональных пенсионных системах», который давал возможность создавать такие фонды. Но, к сожалению, документ безнадежно «завис».

А если по-другому?

По словам экспертов, сегодня существует масса способов преодолеть дефицит социальных фондов, не прибегая к болезненному повышению налогов. Например, можно обязать перечислять взносы тех работодателей, которые платят своим работникам больше 415 тыс. руб. в год (сегодня зарплаты выше этой планки социальными налогами не облагаются). Оппозиционные фракции в Госдуме неоднократно предлагали провести в Налоговый кодекс такую поправку, однако инициатива осталась без ответа.

Так же долго и безнадежно оппозиционеры твердят о необходимости отмены плоской шкалы налога на доходы физических лиц, когда 13% с зарплаты отчисляют и олигарх, и сельский библиотекарь. По словам руководителя Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Алексея Шевякова, все развитые государства давно от нее отказались. Такая система осталась только в нескольких островных государствах, странах СНГ и в России. И лишь в России налоговая система устроена так, что основное налоговое бремя падает на работающего человека. Если посчитать все социальные взносы вместе с налогом на доход, получится – уже сегодня мы отдаем государству 40% заработанных денег.

«Если повышать налоги, то в первую очередь акцизы и налог на добавленную стоимость, – говорит эксперт Института экономической политики Владимир Назаров. – Именно так поступили в Германии, где сумели преодолеть бюджетный дефицит за счет налогов на потребление».

«Доля фонда оплаты труда в ВВП у нас в три раза ниже, чем в развитых странах. При этом налог на нетрудовые доходы в разы меньше, чем отчисления с зарплаты! – возмущается Алексей Шевяков. – Например, налог на дивиденды составляет всего 12%. Именно эти выплаты нужно увеличивать в первую очередь. Но государство нас не слышит…»

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//Мнение

Как Россия безнадежно отстает от Китая

Как Россия безнадежно отстает от Китая

«Одобрен проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург». Думаете это новость последних дней? Нет, это новость от 13 сентября 1991 г. В тот памятный день Б. Ельцин подписал Указ о «О создании высокоскоростной пассажирской железнодорожной магистрали Санкт-Петербург-Москва».

//Политика

На Украине собираются создать режимный район вокруг Крыма

На Украине собираются создать режимный район вокруг Крыма

Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг российского полуострова Крым. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе данной организации.

//Армия

Видео: российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от борта Шойгу

Видео: российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от борта Шойгу

Во вторник, 13 августа, к самолету главы Министерства обороны Сергея Шойгу подлетел истребитель F-18, принадлежащий НАТО. Его оттеснили российские Су-27, которые сопровождали российского министра.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

МИД РФ объявил украинского дипломата персоной нон грата

МИД РФ объявил украинского дипломата персоной нон грата

Сотрудника украинского генерального консульства в Санкт-Петербурге выслали из Российской Федерации. Об этом во вторник заявили журналистам в российском Министерстве иностранных дел.

//В мире

Раскрыты козыри ДНР и ЛНР в случае возобновления полноценной войны с Украиной

Раскрыты козыри ДНР и ЛНР в случае возобновления полноценной войны с Украиной

Силы ДНР и ЛНР способны эффективно отразить агрессию Украины в случае возобновления полномасштабных боевых действий в Донбассе. Такая точка зрения отражена в материале, опубликованном на страницах СМИ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Экономика

Герман Греф взял новым начальником «Сбербанк Страхование» скандального главу РНПК Николая Галушина

Герман Греф взял новым начальником «Сбербанк Страхование» скандального главу РНПК Николая Галушина

«Российскую национальную перестраховочную компанию» (РНПК) ее президент и председатель правления Николай Галушин покинул еще полтора месяца назад. Сообщалось, что он уходит ради участия в новом глобальном проекте на страховом рынке. Правда, тут же возникало противоречие: проектов оказалось сразу два – источники сообщали, что Галушин либо возглавит «Росгосстрах», либо «Сбербанк Страхование».

//Здоровье

Пять основных сигналов организма человека о раке желудка раскрыли специалисты

Пять основных сигналов организма человека о раке желудка раскрыли специалисты

Британские специалисты в области медицины обозначили пять основных признаков рака желудка. Об этом рассказывается в материале, появившемся некоторое время назад на страницах российских интернет-СМИ.

//Непознанное

Пророчество Нострадамуса о войне и гибели половины человечества вспомнили в сети

Пророчество Нострадамуса о войне и гибели половины человечества вспомнили в сети

В интернете напомнили о пророчестве французского астролога Нострадамуса о Третьей мировой войне. Новый глобальный конфликт, согласно прогнозу предсказателя, должен вспыхнуть в 2019 году и продлиться 27 лет.

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//Здоровье

На Алтае вспомнили об эффективном народном средстве для потенции

На Алтае вспомнили об эффективном народном средстве для потенции

Сохранение и преумножение мужской силы - вещи, которые в той или иной степени волнуют каждого представителя сильной половины человечества. На Алтае напомнили о простом средстве для их достижения.

//Авто

В России могут упростить порядок проверки ОСАГО

В России могут упростить порядок проверки ОСАГО

МВД планирует сделать процедуру проверки электронных полисов ОСАГО на дорогах проще. В скором времени водители смогут предъявлять документ в электронном виде или же бумажную его копию.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Жениха Дженнифер Лопес ограбили в Сан-Франциско

Жениха Дженнифер Лопес ограбили в Сан-Франциско

У жениха известной латиноамериканской актрисы и певицы Дженнифер Лопес украли электронику и драгоценности на сумму около полумиллиона долларов. Об этом сегодня сообщили американские СМИ.

//Общество

Памфилова заявила о попытках дискредитации ЦИК за деньги

Памфилова заявила о попытках дискредитации ЦИК за деньги

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что против ЦИКа ведут целенаправленную кампанию по дискредитации. По ее словам, ей известны даже конкретные суммы, которые на это затрачены.

//В мире

Меркель подтвердила, что намерена уйти из политики

Меркель подтвердила, что намерена уйти из политики

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики. По ее словам, после грядущих выборов в бундестаг заниматься активной политической деятельностью она уже не будет.

//Шоу-бизнес

Журналисты выяснили, что новая возлюбленная экс-мужа Ани Лорак - бывшая эскортница

Журналисты выяснили, что новая возлюбленная экс-мужа Ани Лорак - бывшая эскортница

В начале года за разводом певицы Ани Лорак и ее мужа Мурата Налчаджиоглу следили многие поклонники. Сейчас каждый из них устраивает личную жизнь, вот только турецкий мачо снова нашел себе "копию певицы"

//Говорят, что...

Путин стал в Израиле героем

Путин стал в Израиле героем

Осенью в Израиле состоятся выборы. Нынешний премьер-министр Биньямин Нетаньяху начал активную предвыборную кампанию, в рамках которой пошёл на неожиданный шаг – вывесил на здании штаб-квартиры своей партии огромный плакат, на котором он пожимает руку президенту России В. Путину.

//Говорят, что...

Сельдяной король напугал Россию

Сельдяной король напугал Россию

В Приморском крае местные жители обнаружили на побережье так называемого сельдяного короля – точнее, ремень-рыбу. Новость об этом вызвала в нашей стране ажиотаж – граждане сочли появление подобного «монстра» у наших берегов предзнаменованием скорого наказания всего человечества.

//Новости партнеров

//Говорят, что...

Шведки мечтают забеременеть в Санкт-Петербурге

Шведки мечтают забеременеть в Санкт-Петербурге

Оказывается, всё больше женщин в Швеции прямо-таки мечтают забеременеть в России. Как утверждают СМИ этой скандинавской страны, каждый месяц в одну из клиник репродуктивной медицины в Санкт-Петербурге приезжает более сотни шведок. Они хотят исполнить свою мечту – стать мамами.

//Говорят, что...

Русский крестьянин стал звездой в Китае

Русский крестьянин стал звездой в Китае

В Поднебесной появилась новая звезда Интернета – крестьянин по имени Дун Дэшэн Петров. Этот 45-летний русский мужчина живёт в китайской провинции Хэйлунцзян. Он не говорит по-русски и ведёт популярный блог о жизни в деревне на китайском языке. Сейчас у него 1, 4 млн. подписчиков.

//Говорят, что...

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы

В Польше паника – Россия начала последовательно громить польскую шпионскую сеть, окопавшуюся на нашей территории. За последнее время разоблачено сразу несколько польских агентов. Один из них – Мариан Радзаевский следующие 14 лет проведёт в колонии строгого режима.

//Здоровье

Смертельно опасный отёк

Смертельно опасный отёк

Отёк Квинке, или ангионевротический отёк, – это реакция организма на воздействие различных биологических или химических факторов, которые имеют аллергическую природу. Механизм отёка похож на другие аллергические реакции, но в данном случае более выражен сосудистый компонент.

//Здоровье

Не каждой пробке поможет штопор

Не каждой пробке поможет штопор

Ушная сера представляет собой композицию из секрета серных и сальных желёз, а также слущённого эпителия кожи наружного слухового прохода. Она обеспечивает очищение слухового прохода от инородных частиц, его увлажнение и защиту от негативного влияния различных внешних факторов.

//Здоровье

Проблема в желудке, а болит горло

Проблема в желудке, а болит горло

Пищеварительная трубка человека начинается с ротовой полости, затем идут глотка, пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник. В норме пища, съеденная человеком, продвигается по системе в нужном направлении, подвергаясь действию пищеварительных соков. Но иногда система даёт сбой

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры