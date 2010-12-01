Старая пенсия на новый лад

На днях Минздравсоцразвития обнародовало доклад «Итоги пенсионной реформы и перспективы совершенствования пенсионной системы». За обтекаемыми формулировками не удалось скрыть главное: самая многострадальная реформа в России в очередной раз провалилась, а система требует радикальных перемен в ближайшее время.

«Накопилка» свое отработала

Как следует из доклада, главной проблемой по-прежнему остается огромный дефицит в бюджете Пенсионного фонда России (ПФР). На сегодняшний день он превышает 1,3 трлн. руб., а в дальнейшем будет только расти. Не поможет даже запланированное с 1 января 2011 г. повышение взносов работодателей в ПФР с 20 до 26% от фонда оплаты труда. «При сохранении системы в нынешнем виде к 2040 году дефицит в Пенсионном фонде по объему сравняется с доходной частью российского бюджета», – констатирует руководитель Центра стратегических разработок Михаил Дмитриев.

Спасать российскую «пенсионку» министр здравоохранения Т. Голикова уже в который раз предложила набором мероприятий. Среди них – набившее оскомину повышение пенсионного возраста, отмена льготных пенсий, дальнейшее увеличение выплат в социальные фонды. Однако прозвучали и новые идеи. Наибольший интерес вызвало предложение пересмотреть подход к использованию накопительной части пенсии. Сейчас граждане младше 43 лет ежемесячно отчисляют на нее 6% от заработной платы. Эти деньги поступают на персонифицированные счета либо во Внешэкономбанке, либо в любой другой выбранной гражданином компании. Они могут быть потрачены только на инвестирование в различные проекты, в результате чего, как планировалось, будут приумножаться.

Теперь Минздрав предложил «распечатать» эти счета и использовать находящиеся на них средства для выплат нынешним пенсионерам. Теоретически это означает возврат к полностью распределительной пенсионной системе, которая существовала в советское время. А практически это означает, что государство в очередной раз обмануло граждан: обещали, что накопительная часть пенсии поступает на персонифицированные счета, которые принадлежат каждому индивидуально. Ныне их хотят обобщить – «коллективизировать» – национализировать!

Вместе с тем нужно признать: идея аккумулировать часть пенсионных накоплений граждан в специальном государственном «кармане» сама по себе неплохая. «Но толк будет только в том случае, если собранные там средства «работают», – говорит Валерий Гартунг, депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам (фракция «Справедливая Россия»). – В реалиях российской экономики такое накопление не имеет никакой ценности для будущего, так как собранные средства сгорают в результате инфляции, и бесполезно для настоящего: грамотного механизма инвестирования в России сейчас нет».

Слова эксперта подтверждает статистика. Четверть дохода, которые дают накопления граждан во Внешэкономбанке (в его управлении находится 90% этих средств), тратится на… сам процесс инвестирования! В результате прирост составляет не более 6% в год. Поэтому, по мнению В. Гартунга, накопительная система имеет право на жизнь только как добровольный выбор граждан.

Тем не менее государство, выбрав за нас накопительную систему, уже повело страну по этому ложному пути. И сейчас министр здравоохранения Т. Голикова стоит перед сложным выбором: либо упорно идти по ошибочному пути, осознавая, что пенсия в России навсегда останется нищенской, либо честно признать прошлые ошибки и реформировать пенсионную сферу как-то иначе. Отметим, что честностью Минздравсоцразвития никогда не отличалось.