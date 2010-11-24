Прописка без хлопот
№ 46(236) от 25.11.2010 [«Аргументы Недели », подготовила Надежда ЛАРИНА ]
У россиян появилась возможность сократить число визитов в Федеральную миграционную службу (ФМС) при оформлении регистрации по месту жительства и месту пребывания. Отправлять документы теперь можно через Интернет.
Чиновники будут обязаны принимать по электронной почте все необходимые документы: заявление, копию паспорта и копию документа, подтверждающего право на вселение. Также теперь не обязательно лично являться за свидетельством о регистрации по месту пребывания. По желанию гражданина, готовый документ может быть отправлен ему по почте.
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