Прописка без хлопот

У россиян появилась возможность сократить число визитов в Федеральную миграционную службу (ФМС) при оформлении регистрации по месту жительства и месту пребывания. Отправлять документы теперь можно через Интернет.

Чиновники будут обязаны принимать по электронной почте все необходимые документы: заявление, копию паспорта и копию документа, подтверждающего право на вселение. Также теперь не обязательно лично являться за свидетельством о регистрации по месту пребывания. По желанию гражданина, готовый документ может быть отправлен ему по почте.