Водительские хлопоты

Медицинские справки, разрешающие управление транспортом, будут выдаваться в соответствии с новыми правилами. Такой приказ на днях обнародовало Минздравосцразвития.

Приказ увеличивает количество специалистов, которых придется посетить водителям. Помимо психиатра, нарколога, окулиста, хирурга и терапевта заключения должны будут выдать отоларинголог (ЛОР) и невролог. Обновлять справку придется раз в пять лет (а не раз в три года, как сейчас).