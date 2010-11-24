Водительские хлопоты
№ 46(236) от 25.11.2010 [«Аргументы Недели », подготовила Надежда ЛАРИНА ]
Медицинские справки, разрешающие управление транспортом, будут выдаваться в соответствии с новыми правилами. Такой приказ на днях обнародовало Минздравосцразвития.
Приказ увеличивает количество специалистов, которых придется посетить водителям. Помимо психиатра, нарколога, окулиста, хирурга и терапевта заключения должны будут выдать отоларинголог (ЛОР) и невролог. Обновлять справку придется раз в пять лет (а не раз в три года, как сейчас).
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