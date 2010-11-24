Пособие выплачивает вуз
№ 46(236) от 25.11.2010 [«Аргументы Недели », подготовила Надежда ЛАРИНА ]
Фонд социального страхования внес ясность в ситуацию с выплатой пособий по беременности и родам студенткам дневных отделений вузов. Многочисленные отказы в предоставлении пособий со стороны руководства учебных заведений признаны неправомерными.
В письме ФСС 09.08.10 №02‑02‑01/08-3930 указано, что выплачивать пособие студенткам «в положении» обязано именно учебное учреждение. Выплата положена как тем, кто учится на бюджетной основе, так и контрактникам. Порядок распространяется на все учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования.
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