Пособие выплачивает вуз

Фонд социального страхования внес ясность в ситуацию с выплатой пособий по беременности и родам студенткам дневных отделений вузов. Многочисленные отказы в предоставлении пособий со стороны руководства учебных заведений признаны неправомерными.

В письме ФСС 09.08.10 №02‑02‑01/08-3930 указано, что выплачивать пособие студенткам «в положении» обязано именно учебное учреждение. Выплата положена как тем, кто учится на бюджетной основе, так и контрактникам. Порядок распространяется на все учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования.