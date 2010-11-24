Как считать алименты?

В Минздравсоцразвития уточнили порядок расчета суммы алиментов для плательщиков, являющихся индивидуальными предпринимателями. Уточнение коснулось размера дохода, исходя из которого вычисляется выплата.

Чиновники акцентировали внимание на том, что основой для расчета должна стать не сумма ежемесячного чистого дохода, а разница между доходами и расходами. Подтвердить размер затрат предприниматель вправе бухгалтерскими документами или данными Книги доходов и расходов (если применяется упрощенная система налогообложения).