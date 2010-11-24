Минздрав экономит на здоровье населения

В последние недели россияне заметили, что эфир всех телеканалов заполонила реклама арбидола. Складывается ощущение, что яркие ролики – не что иное, как попытка «подсадить» страну на препарат, в производстве и сбыте которого, похоже, заинтересована лично министр здравоохранения Т. Голикова. Происходящее выглядит более чем цинично. Миллионы рублей уходят на рекламу лекарства, которое, по общему мнению врачей, высокой эффективностью не отличается. В то же время расходы на препараты, от которых зависит жизнь миллионов граждан, с завидным хладнокровием урезают в несколько раз. Подтверждение тому – перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов на 2011 год, на днях принятый правительством. Получившийся список явно составлен не в интересах больных, а для удобства чиновников.

Проект списка жизненно важных препаратов на 2011 год в Минздраве подготовили в конце сентября. Документ разослали в региональные департаменты здравоохранения и опубликовали на сайте ведомства, где можно было оставлять свои комментарии. Чиновники пообещали, что все мнения будут непременно учтены. За месяц свои пожелания высказали сотни людей – от руководителей федеральных медицинских центров до рядовых пациентов.

Когда заключение было обнародовано, специалисты пришли в ужас. И что же? Из 54 новых препаратов, которые предложено включить в перечень (в том числе вместо менее эффективных аналогов), одобрение Минздрава получили всего шесть. Значительная часть оставшихся «за бортом» лекарств предназначена для лечения онкологических заболеваний. Например, вычеркнутый из списка препарат нилотиниб – спасение для людей, страдающих острым лейкозом. В списке для таких больных есть лекарство гливек. Но зачастую у трети пациентов развивается непереносимость такого лечения. Единственная альтернатива для них – нилотиниб, который к тому же гораздо эффективнее и имеет меньше побочных явлений.

При ближайшем рассмотрении выяснилось, что Минздрав отказывал врачам из-за цены лекарств. Например, за то, чтобы включить в перечень препарат розувастатин, существенно снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний, высказались 54 врача разных специальностей. «Регулярный прием препарата позволяет постепенно ликвидировать атеросклероз, до недавнего времени считавшийся неизлечимым заболеванием», – говорит в своем обращении в Минздрав врач из Татарстана Салават Габитов. Но лекарство в перечень не вошло. Чиновникам важнее, что стоимость одной упаковки розувастатина составляет от 1050 до 1250 рублей, а присутствующий сегодня в списке его аналог аторвастатин значительно дешевле – от 200 до 350 рублей.

«Минздрав воспользовался критериями из приказа, созданного на основе отмененного с 1 сентября закона «О лекарственных средствах», – поясняет Александр Саверский, руководитель Лиги защитников прав пациентов. – Там действительно предлагалось сравнивать цену препарата с его аналогами и выбирать более дешевый. Но сейчас работает новый нормативный акт – «Об обращении лекарственных средств», который не требует учитывать экономический показатель. Получается, что лекарства «завернули» на незаконных основаниях».

Руководители Лиги пациентов, встревоженные сложившейся ситуацией, потребовали у чиновников Минздравсоцразвития объяснений. И получили ответ, поражающий своим цинизмом. Руководитель Департамента развития фармацевтического рынка и рынка медицинской техники Диана Михайлова обвинила авторов письма в лоббировании интересов фармацевтических компаний. Такое обвинение на самом деле говорит лишь о некомпетентности г-жи Михайловой. В обращениях врачей нет ни одного торгового наименования – только общепринятые фармацевтические обозначения лекарственных средств, которые могут производить разные фирмы.

Свои «пять копеек» в травлю врачей вставил и главный фармаколог Минздрава Виктор Петров. Он заявил, что список формировался на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, а препараты, за которые сражаются пациенты и врачи, в этих рекомендациях не значатся. Это утверждение тоже не выдерживает критики: в существующий список включено огромное количество препаратов, которые также не упоминаются в нормативных актах ВОЗ.

В довершение всего чиновники заявили, что основная цель перечня – ограничение круга препаратов, которые могут закупаться за счет госбюджета. Поэтому лекарства, не вошедшие в список, должны, по мнению Минздрава, закупаться на деньги регионов. «Но позволить себе это могут лишь несколько самых богатых субъектов Федерации (например, Ханты-Мансийский округ или Москва), – отмечает Илья Пономарев, депутат Государственной думы (фракция «Справедливая Россия»). Вот оно, социальное расслоение в действии: от одинаковой болезни люди в одном регионе вылечиваются, а в другом – умирают. Но «наверху» предпочитают этого не замечать».

С принятием перечня лекарственная эпопея не закончилась. Теперь Минздраву предстоит в дикой спешке зарегистрировать цены на указанные препараты (без этого их реализация запрещена). По данному вопросу тоже не исключены дискуссии – правда, уже «подковерные»: то, что Минздрав заинтересован в высокой стоимости некоторых препаратов, давно стало секретом Полишинеля. Правда, увлекаться аптечной математикой министерству нельзя. Если до 1 января 2011 года цены не будут зарегистрированы, лекарства из списка окажутся вне закона. И из жизненно важных превратятся в убийственно дефицитные…