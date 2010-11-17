Работа превратится в каторгу?

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) идет обсуждение пакета поправок в Трудовой кодекс, нацеленных, по словам разработчиков, «на повышение гибкости российского трудового законодательства». Самой скандальной мерой обещает стать увеличение максимальной нагрузки на работника с 40 до 60 часов в неделю. Озвученные идеи встретили поддержку работодателей, однако при этом не на шутку встревожили профсоюзных активистов.

По словам экспертов, предложение увеличить рабочую неделю не стоит понимать буквально. Как рассказала «АН» Оксана Синявская, заместитель директора Независимого института социальной политики, заставить всех без исключения работать 60 часов в неделю России не даст Международная организация труда, так как РФ давно подписала соответствующие конвенции. Данное предложение – не более чем попытка легализовать рынок скрытых надбавок. Сегодня плата за переработки зачастую идет «из кармана в карман» и не облагается социальными взносами. Так что многие работники от введения подобных правил только выиграют.

Тем не менее в профсоюзной среде предложенные поправки вызвали протест. Например, по мнению Сергея Храмова, генерального инспектора труда Федерального координационного совета профсоюзов СОЦПРОФ, увеличение разрешенной нагрузки на одного сотрудника, пусть и с его согласия, может спровоцировать рост безработицы. Укороченная рабочая неделя, напротив, – гарантия того, что число занятых будет стабильно высоким. Так, например, сейчас происходит во Франции и Германии, где максимальная продолжительность рабочей недели составляет 35 часов.

«Нам предлагается расценить эти поправки как устранение препятствий для тех, кто хочет больше зарабатывать, – рассуждает Храмов. – Но, с другой стороны, получается, что гражданин дает согласие на подрыв собственного здоровья, и профсоюзная организация не сможет этому воспрепятствовать. Работник в трудовых отношениях – в любом случае более уязвимая сторона. Трудовой кодекс для того и написан, чтобы защищать именно его. И поэтому любое ущемление прав работника, под каким бы предлогом оно ни проводилось, я считаю неприемлемым».

Большинство остальных предложений РСПП направлено на расширение прав руководства предприятий. В частности, работодателям, вероятно, разрешат заключать только срочный договор с сотрудниками пенсионного возраста и теми, кто принимается на работу сразу после окончания вуза или техникума. Может существенно «ужаться» право работника на оплачиваемый учебный отпуск. Сдавать сессию и сохранять при этом за собой средний заработок сумеют только те, кто отправился учиться по направлению работодателя. Также представители РСПП не против упростить порядок изменения трудового договора и увольнения работника. О грядущем освобождении от должности будут предупреждать за месяц (а не за два, как сейчас), а поводом внести в трудовой договор изменения в одностороннем порядке станут, как сформулировали в РСПП, «экономические причины» – например резкое снижение прибыли предприятия.

«Я предложенные поправки в целом поддерживаю, – говорит Евгений Гонтмахер, заместитель директора Института современного развития. – В нынешнем Трудовом кодексе нет баланса интересов: работнику дается больше преференций, чем работодателю. Поэтому не стоит удивляться тому, что трудовые отношения уходят «в тень». Нужно понимать: задача – не в том, чтобы ущемить чьи-то права, а в том, чтобы ввести трудовые отношения в правовое поле».

По мнению депутата Госдумы Олега Михеева (фракция «Справедливая Россия»), предложенные меры – не руководство к действию, а повод для всестороннего взвешенного обсуждения. Параллельно с «редактированием» главного российского трудового документа надо принимать дополнительные меры – например, увеличивать пенсии и социальные гарантии, выстраивать механизм ответственности работодателя в новых условиях. Трудовой кодекс надо пересматривать комплексно, а не по отдельным статьям. Без этого попытки его изменить обернутся не успешной модернизацией, а социальным взрывом.