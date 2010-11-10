Плюс пособие на памятник

Правительством РФ принято постановление, увеличивающее размер государственных компенсаций на погребение и установку надгробного памятника семьям погибших и умерших военнослужащих.

По новым нормам, максимальный размер пособия на погребение семье военного составит 18 тыс. руб. в Москве, 16 тыс. руб. – в Санкт-Петербурге, 13 тыс. руб. – в остальных регионах России. Увеличение составило 2 тыс. рублей. На 3 тыс. руб. увеличено пособие на установку памятника. Во всех регионах страны его размер будет равен 23 тыс. рублей. Увеличение также распространяется на семьи сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, Наркоконтроля, учреждений уголовно-исправительной системы.